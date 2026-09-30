miércoles 30 de septiembre de 2026
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30 de septiembre de 2026
Su versión.

Qué dijo Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual

Joaquín Levinton publicó un contundente mensaje en Instagram luego de la denuncia por abuso sexual realizada por parte de una ex.

Joaquín Levinton rompió el silencio.&nbsp;

Joaquín Levinton rompió el silencio. 

Joaquín Levinton rompió el silencio después de que salga a la luz una denuncia por abuso sexual en su contra. A través de una historia de Instagram, el líder de Turf dio su versión de lo ocurrido con un contundente mensaje.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, expresó el músico en un posteo de Instagram.

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El posteo de Joaquin Levinton.

El posteo de Joaquin Levinton.

En el mismo mensaje, Joaquín Levinton rechazó que hubiera existido un vínculo formal: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

El músico agregó más detalles sobre su versión de los hechos: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”.

Además, aseguró que continúa recibiendo mensajes de la denunciante: “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”.

En ese sentido, el líder de Turf sostuvo que, pese a bloquearla, ella encuentra nuevas formas de comunicarse con él: “Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”.

“Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó en el mensaje Joaquín Levinton sobre su situación personal.

La denuncia contra Joaquín Levinton

Joaquín Levinton tomó la palabra luego que Karina Iavícoli diaera detalles en LAM, en América TV, la de sobre la presentación judicial.

Según lo relatado en el programa, la denunciante afirmó haber mantenido un vínculo con el músico entre 2015 y 2020 y haber sufrido episodios de violencia física, psicológica y abuso sexual.

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