Todo mal en MasterChef Celebrity: "Hay tres platos impresentables"

En la segunda jornada de MasterChef Celebrity, en Telefe , el jurado deliberó luego de la degustación de los platos de mariscos que tuvieron que hacer los famosos debutantes y los chefs decidieron aplicar “un manto de piedad” sobre los participantes.

Damián Betular reconoció que “le quedó un arroz bueno” y una “ensalada buena”, mientras que Maru Botana lamentó todavía tener gusto a papa cruda y mucho ajo en la boca. Germán Martitegui sentenció que “había tres platos impresentables”.

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El jurado determinó que los mejores platos de la noche fueron los de Karina Mazzoco y Sebastián Presta, por lo que subieron al balcón. Luego los siguieron Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt.

Damián Betular llamó a Pachu Peña, Lizy Tagliani y Diego Ramos para explicarles en que “no todo está mal y que hay que recapacitar”, aunque le confirmó que debían hacer eso vistiendo delantales grises.

En la revelación final, los chefs comunicaron que el último lugar del balcón era para Mala Fama, mientras que Martita Fort y Grego Rosello obtuvieron el pase a la noche de última chance.

Uno de los platos "impresentables" de MasterChef Celebrity.

Beneficios y última chance en MasterChef Celebrity

En la noche de beneficios de la primera semana de Masterchef Celebrity cocinarán Nazareno Casero, Luciana Geuna, la Negra Vernaci, Josefina “China” Ansa, Edith Hermida, Paula Trapani, Karina Mazzoco, Seba Presta, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Mala Fama, Pablo Giralt competirán por las medallas y uno de ellos irá a la gala de eliminación.

Mientras que en la noche de última chance en la primera semana de Masterchef Celebrity van a cocinar Marta Fort, Grego Rossello, Mike Amigorena, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Campi, Luck Ra, Pachu Peña, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Diego Ramos. Solo uno se va a salvar de la Gala de Eliminación.