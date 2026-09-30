El fallo de la Corte Suprema dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros: fuerte reacción de la oposición

La Corte Suprema revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

La decisión de la Corte Suprema de revocar la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales , pedida por los Veteranos de Malvinas de La Plata, provocó reacciones de dirigentes de la oposición como Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda, quienes convocaron a movilizarse y defender la ley que fue derogada por Javier Milei en diciembre de 2023.

La Corte no dice que la medida es constitucional, lo que dice es la asociación de veteranos no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva. ¿El resultado? Ahora quedó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Es decir que ahora los extranjeros pueden comprar tierras argentinas sin límite.

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó con dureza en la red social x el fallo de la Corte Suprema de Justicia: “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.

Y agregó: “Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado. Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”.

El gobernador también apuntó directamente contra Milei y cuestionó la posición del Presidente respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

“Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, expresó.

Defender la Ley de Tierras derogada por Milei

El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70 (con el que Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales”.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.

“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.