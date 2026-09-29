Por ahora no hay paro nacional: la CGT anunció dos marchas para octubre

Para la CGT, no es momento de un paro nacional.

La CGT anunció que su plan de lucha contra el ajuste del Gobierno continuará con dos movilizaciones, la primera el jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional y la segunda el 15, adhiriendo así a la Marcha Federal Universitaria.

De esta forma, la central obrera resolvió no avanzar con un nuevo paro general (que iba a ser el quinto en la era de Javier Milei). Lo hizo en el marco de la “mesa chica ampliada” que tuvo lugar en la sede central de la UOCRA, y que contó con la presencia de más de 30 gremios y la asistencia de los miembros del triunvirato, Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello; además de referentes como Héctor Daer, Gerardo Martínez, Hugo Moyano, Omar Plaini y Julio Piumato, entre otros.

Por qué no habrá paro nacional ¿El motivo? La CGT considera que no están dadas las condiciones para que la paralización de actividades sea importante. De esta forma, la CGT se diferenció de las dos CTA, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.

Con una pantalla ubicada detrás de la mesa de conducción que decía “Las Malvinas son argentinas y la industria nacional también”, anticiparon la marcha del 8 de octubre, con la defensa de la producción nacional y del empleo como uno de los principales argumentos contra la política económica del Gobierno.

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