Salud: uno de cada cuatro alumnos de 1° recibió atención médica en su escuela

Salud: uno de cada cuatro alumnos de primer grado ya fue atendido en la provincia.

A un año de su puesta en marcha, el programa Salud Escolar Bonaerense alcanzó a 36.656 estudiantes en 1.703 escuelas de la provincia de Buenos Aires . La iniciativa detectó necesidades de atención y derivó a 9.067 alumnos al sistema de salud durante 2026, principalmente por controles odontológicos y oftalmológicos.

La estrategia es impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense y la Dirección General de Cultura y Educación, junto con 99 municipios adheridos. Desde su lanzamiento en 2025, los equipos recorrieron 1.198 escuelas urbanas y 505 rurales.

Junto a Provincia. Controlan en Lomas la vista de los alumnos y entregan anteojos gratuitos

En lo que va de 2026, fueron evaluados 20.431 estudiantes de primer grado. De ese total, 9.067 fueron derivados al sistema sanitario porque se detectó la necesidad de iniciar o continuar algún tratamiento, equivalente al 44,38%.

Entre las derivaciones realizadas, el 32% correspondió a odontología, el 22,2% a oftalmología, el 18,8% a vacunación y el 8,8% a nutrición.

La estrategia es impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense y la Dirección General de Cultura y Educación.

Además, el programa permitió identificar cerca de 3.000 chicos y chicas que requieren seguimiento de su salud bucal y alrededor de 2.000 con algún problema o disminución de la visión.

Cómo funciona Salud Escolar Bonaerense

Las jornadas se realizan en escuelas primarias estatales y están destinadas principalmente a estudiantes de primer grado. También alcanzan a todo el alumnado de escuelas de pueblos originarios y aulas multiedad.

Los equipos interdisciplinarios realizan controles clínicos generales, evaluaciones de agudeza visual, revisiones odontológicas y controles de vacunación, con aplicación de dosis cuando corresponde. También se desarrollan actividades vinculadas con la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades.

En total, durante el primer año de implementación se aplicaron 16.737 vacunas de calendario.

El seguimiento de quienes necesitan atención posterior se articula entre los equipos de orientación escolar y los municipios que participan del programa, con acompañamiento de los nodos regionales.

Después de cada jornada, las familias reciben una constancia firmada y sellada por los profesionales que detalla los resultados de la evaluación y el estado de vacunación.

El documento puede utilizarse para el ingreso escolar, la realización de actividad física no competitiva y para trámites vinculados con la Asignación Universal por Hijo (AUH).