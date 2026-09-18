Mirtha Legrand, otra vez internada: cómo está su salud

Mirtha Legrand otra vez internada.

A pocos días de haber recibido el alta médica, el domingo 13 de septiembre, Mirtha Legrand volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei. La conductora ingresó nuevamente a la guardia y, tras ser evaluada por los profesionales, se decidió que permaneciera internada para realizarse distintos estudios y recibir atención médica.

En el comunicado difundido se brindaron detalles sobre el motivo por el que la conductora volvió a quedar bajo atención médica: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes".

"Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes", señalaron desde el Mater Dei.

La situación se da apenas unos días después de las palabras de Juana Viale, quien durante el último fin de semana había llevado tranquilidad sobre la salud de su abuela mientras todavía permanecía internada por el cuadro respiratorio. En aquella oportunidad, la conductora contó que los médicos le habían recomendado a la Chiqui quedarse un tiempo más en la clínica.

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