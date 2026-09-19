Nora Colosimo, contra la China Suárez: "Es una provocadora"

La China Suárez quedó en el centro de la escena luego de responder a las críticas por su cuerpo y asegurar estar feliz junto a Mauro Icardi. En medio de las repercusiones, Nora Colosimo fulminó a la actriz al ver los videos.

"No puedo soportar la estupidez, ¿es necesario verla? ¿A quién le puede importar que tenga toda la boca pinchada, que no tenga cola y sea chata?", disparó en LAM la mamá de Wanda Nara.

Luego, Nora Colosimo aclaró remarcó su verdadera molestia y lanzó: "A mí me interesa lo que le hace a mis nietas, eso no lo puedo soportar. Tu novio es tan perfecto que no paga la cuota alimentaria, linda".

Nora Colosimo , la nueva panelista de LAM, apuntó directamente al cuidado que no habría de parte de Mauro Icardi para con sus hijas Francesca e Isabella.

"Tengo a mis nietas hace dos semanas en la casa del papá y hace una semana que están enfermas. ¿A vos te parece que ella tenga que salir a decir que toma sol y que su novio la ama? [...] El papá quiere verlas y cuando las tiene se va a tomar sol", sostuvo Nora Colosimo criticando a Mauro Icardi.

La exsuegra de Mauro Icardi señaló la intencionalidad del posteo de la China Suarez, mientras Wanda Nara está en las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe.

Nora Colosimo estalló contra la China Suárez.

"¿Es necesario que ella salga a refregarle esto a quién…? Claramente a Wanda. ¿Es necesario que salga hoy? Justo hoy que es el día que Wanda está con el programa… No tengo dudas de que es una provocación. Esta mujer es una provocadora desde el día uno", disparó Nora Colismo contra la China Suárez.

"Si es tan buena madre, ¿por qué no se ocupa de escolarizar a sus propios hijos? Dijo que hace 25 años labura y que generó guita, pero no la suficiente porque no puede pagar un colegio. Está esperando que el papá de mis nietas le pague el colegio a sus hijos. Es mala", agregó, sin vueltas, contra la China Suárez

Para finalizar, justificó Mauro Icardi por su presente y culpó a la China Suárez: "Mauro no tiene una buena contención ni una buena compañera de vida. Está aconsejando mal a Mauro, sería ideal que tenga un club, porque el dinero un día se termina".