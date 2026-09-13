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13 de septiembre de 2026
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Nora Colosimo y Andrés Nara: el romance que nació en un semáforo

Nora Colosimo recordó cómo comenzó su romance con Andrés Nara y también habló de separación y de los rumores de infidelidades.

Nora Colosimo y Andrés Nara&nbsp; su historia de amor.&nbsp;

Nora Colosimo y Andrés Nara  su historia de amor. 

Nora Colosimo contó por primera vez en televisión sobre cómo fue el inicio de su historia de amor con Andrés Nara, quienes se separaron en 2013 tras dos décadas de matrimonio, y también reveló si hubo infidelidades de parte de ambos.

La madre Wanda y Zaira Nara contó en LAM que el flechazo se dio una manera insólita después de que él la siguiera con su auto durante un largo recorrido.

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“Venía de trabajar en Mesa de Noticias, tenía un Fitito rojo divino”, recordó Nora Colosimo sobre ese encuentro. Él, por su parte, conducía un auto que inmediatamente llamó su atención: “Tenía un Toyota Celica blanco, no sé si sigue existiendo”.

La nueva panelista de LAM explicó que el empresario la siguió con su auto durante un largo tramo al verla. “Era gracioso porque Íbamos por Avenida Libertador y en cada semáforo él se detenía, bajaba el vidrio y me hablaba”, contó para sorpresa de todos.

"Justo a la altura de River ahí fue el primer semáforo. Yo en ese momento venía de trabajar y tenía un fitito rojo divino y él tenía un auto lindo blanco", puntualizó Nora Colosimo sobre el auto que tenía cada uno.

Comentó que al verla, Andrés Nara la siguió con su auto en su recorrido hasta que pudo hablarle y confesarle lo que sentió al verla. "Venía de trabajar y me siguió todo Libertador y después hace angosta en San Isidro donde se hace empedrado y ahí fue un punto donde me dijo: cuando yo en mi vida quiero algo, voy", recordó Nora Colosimo.

Nora Colosimo habló de todo.

Nora Colosimo habló de todo.

Por qué se separaron Nora Colosimo y Andrés Nara

Sobre los motivos de la separación, Nora Colosimo indicó al aire cuáles fueron las razones que fueron desgastando el matrimonio con Andrés Nara.

“Yo no lo dejé a Andrés. A él le parecía que yo viajaba demasiado y él se quedaba solo, tenía una agencia de autos y tenía que trabajar”, explicó, y además aclaró que hace cinco años que se encuentra en pareja.

"¿Él te metió los cuernos?, le consultó directa Nazarena Vélez. Y Nora Colosimo comentó: "No me consta". A lo que Pilar Smith dio detalles de la palabra de Andrés sobre el final de la relación: "Nora me echó porque descubrió un chat con Carina (Nara) pero nunca le fui infiel".

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