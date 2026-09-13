Ésta es la verdadera razón de la separación de Pampita y Pico Mónaco

El romance de Pampita y Pico Mónaco fue uno de los más comentados desde 2016 hasta principio de con su comentada separación que dio mucho que hablar. Tiempo después de la ruptura se dieron a conocer las verdaderas razones que llevaron al final a la relación.

Pampita y Pico Mónaco comenzar su romance en 2016 y vivieron algo más dos años en centro de la escena mediática. El tensita se convirtió en el gran apoyo de la modelo, forjando una excelente relación con Bautista, Benicio y Beltrán, hijos de ella con Benjamín Vicuña.

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En 2017 se mudaron juntos y todos especulaban con su relación duraría para siempre, pero por diversas razones se terminaron separando.

"Hace unos días con decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones", escribió Pampita a fines de enero de 2018 en sus redes para cortar con las especulaciones.

Si bien recién ahí se confirmó la separación, la modelo y conductora reveló que fue mucho antes la ruptura y que las crisis adelantaron el triste desenlace.

“El duelo y el corte yo lo había hecho el año anterior. No es que esa relación se terminó de un día para el otro. Hubo un montón de meses en donde los dos hicimos un duelo, rehicimos nuestras vidas, nos reencontramos y nos dimos otra oportunidad. Entonces, no es que terminó en enero y fue un de día para el otro. Estábamos hace muchísimos meses haciendo el duelo del fin de esa relación”, había asegurado Pampita por entonces.

Los motivos de la separación de Pampita y Pico Mónaco

Si bien ni Pampita ni Pico Mónaco hablaron a respecto en su momento, los motivos de la ruptura que circularon hicieron mención a las diferencias de proyectos.

Con el tiempo, salieron a la luz versiones que indicaban que tenían expectativas distintas sobre el futuro, como la formalización de la familia o el matrimonio. La relación terminó en buenos términos y ninguno de los dos tuvo declaraciones polémicas con el otro con el correr de los años.