Eliana Guercio y Ximena Capristo volvieron a cruzarse y terminaron a los gritos al aire.

Eliana Guercio y Ximena Capristo volvieron a protagonizar un fuerte enfrentamiento público. La disputa, que arrastra acusaciones cruzadas desde hace años, sumó un nuevo capítulo durante una comunicación televisiva: hubo reproches, una acusación vinculada a una supuesta incitación al suicidio y pedidos de ambas para terminar la conversación.

La situación se produjo durante una charla de Eliana Guercio con SQP, por América TV. La esposa de Chiquito Romero se había comunicado con el programa para hablar sobre sus cruces con Laura Ubfal por acusaciones de gordofobia y, en ese contexto, anunció que iniciaría acciones legales contra la periodista y otra figura.

¡Ups! La confesión de Capristo: "Tengo los pezones muy grandes, tipo dedos"

Vintage. Inesperada confesión de Flor de la V: "Me enamoré de Eliana Guercio"

Cuando Yanina Latorre quiso saber quién era la segunda persona demandada, Eliana Guercio confirmó que se trataba de Ximena Capristo , su antigua compañera de elenco.

Durante la comunicación, Eliana Guercio recordó algunos de los dichos que Capristo había realizado sobre ella y ratificó su decisión de recurrir a la Justicia.

"Ximena me trató de Tatiana así que recontra cabe, dijo que yo le había robado el novio a una amiga y va a tener que presentar las pruebas. Además dijo otras barbaridades", sostuvo la exvedette.

La respuesta de Capristo llegó inmediatamente y elevó todavía más la tensión del intercambio. La ex Gran Hermano cuestionó duramente a Guercio y rechazó una acusación que, según expresó, la involucraba en un supuesto intento de suicidio.

"¿Pero vos estás psiquiátrica, flaca? Dijiste que por mi culpa te quisiste tirar de un piso 28. ¿Pero vos estás mal de la cabeza? Loca. ¿Qué decís? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad en un medio?", lanzó Ximena Capristo.

Escándalo

Se cruzaron Ximena Capristo y Eliana Guercio en @SQP_oficial @yanilatorre

“Pero vos estás psiquiatric@ flaca “

Que Opinas ? De qué lado estás ? pic.twitter.com/PrkHAUKJdh — Ptc Recargado (@PtcRecargado) September 11, 2026

Luego, agregó: "Estás mal de la cabeza, hacete ver. Mandame lo que quieras. Jamás incité a que te suic… Es un delito lo que estás diciendo. No estás bien, hacete ver mejor".

El cruce continuó durante la comunicación telefónica hasta que Eliana Guercio pidió finalizarla. "Yanina, me dijo psiquiátrica. No quiero hablar con ella ni la quiero escuchar. Callala", manifestó.

Ximena Capristo también decidió ponerle punto final al diálogo y expresó su enojo por lo ocurrido: "No puedo creer que me tengas escuchando que digan que yo injurié a alguien. No quiero hablar con ella, ¿me escuchas? Sino no hablamos nunca más en la vida".