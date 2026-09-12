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AySA realizará trabajos y podría haber cortes de agua en Lomas de Zamora

AySA realizará trabajos de mejora y mantenimiento en Lomas de Zamora entre el lunes 14 y el viernes 18, con posibles cortes o baja presión.

AySA realizará trabajos y podría afectar el servicio de agua en Lomas de Zamora.

AySA realizará trabajos y podría afectar el servicio de agua en Lomas de Zamora.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) realizará trabajos de mejora y mantenimiento durante la semana en distintos sectores de Lomas de Zamora, con posibles cortes de agua. Las tareas se concentrarán en Banfield, Lomas de Zamora y otras zonas del distrito, según el cronograma informado por la empresa para esos días.

La compañía señaló que las obras forman parte de su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento y que permitirán mejorar la distribución de agua potable y el funcionamiento del servicio.

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El cronograma en Lomas de Zamora

En el partido de Lomas de Zamora, las tareas previstas son las siguientes:

  • Banfield: lunes 14, miércoles 16 y viernes 18, de 8 a 18. El área comprendida por Uriarte, Manuel Castro, Monteagudo y Santa Fe podría registrar inconvenientes.
  • Banfield y Lomas de Zamora: jueves 17, de 8 a 18, en el sector delimitado por Belisario Roldán, Matheu, Arenales y Malabia.
  • Banfield, Temperley y Lomas de Zamora: jueves 17, de 8 a 18, en la zona comprendida entre Gallo, Levalle, Esmeralda y las vías del Ferrocarril Roca.
  • Guillón, 9 de Abril, Barrio Aeropuerto, Banfield, Budge, Albertina y Lomas de Zamora: desde el jueves 17 a las 22 hasta el viernes 18 a las 15, en el área delimitada por Camino de la Rivera, Camino Negro, Castelli, Penna, Ruta Provincial 4, Marxer y Laguna de Rocha. En este caso, la intervención abarca los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora.

Asimismo, AySA advirtió que, durante la ejecución de las tareas, podría verse afectado el normal funcionamiento del servicio, aunque el objetivo de las obras es generar una mejora en la prestación.

Trabajos en distritos cercanos

El cronograma también contempla intervenciones en otros puntos de la zona sur del conurbano:

  • Monte Grande y Luis Guillón: lunes 14, de 8 a 12.
  • Mármol y Adrogué: lunes 14, miércoles 16 y viernes 18, de 8 a 18.
  • La Unión y Tristán Suárez: martes 15 y viernes 18, de 8 a 14.
  • Mármol y Adrogué: martes 15 y jueves 17, de 8 a 18.
  • Burzaco y Claypole: del martes 15 al viernes 18, de 8 a 15.
  • Tristán Suárez y Carlos Spegazzini: miércoles 16, de 8 a 12.
  • Monte Grande, Guillón y 9 de Abril: miércoles 16 y jueves 17, de 8 a 16.
  • Adrogué: sábado 19, de 8 a 18.

Cómo comunicarse con AySA

Ante consultas, la empresa informó que los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5984-5794, además de sus cuentas oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina), disponibles de 6 a 24.

También está habilitado el 0800-321-2482 (AGUA) durante las 24 horas.

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