Temperley sumó un nuevo espacio para hockey y otros deportes detrás del estadio Alfredo Beranger

Mientras disfruta de una buena campaña en la Primera Nacional de la mano de Nicolás Domingo, Temperley tiene otro motivo de celebración con la reciente inauguración de un nuevo espacio destinado para el hockey y otras actividades que se construyó detrás del estadio Alfredo Berange r.

La construcción se realizó debajo de la tribuna Mariano Biondi, donde antiguamente no había nada, y ahora ese lugar se transformó en un lugar de entrenamiento bajo techo que será utilizado por los deportistas del club los días de lluvia.

Todo esto inició con una idea que acercó la subcomisión de hockey y a partir de ahí, gracias a un trabajo en conjunto, la comisión directiva del Gasolero avanzó con la la construcción del nuevo espacio que finalizó en los últimos días y el martes, en un evento del que participó el presidente Alberto Lecchi y otros dirigentes, se inauguró formalmente.

“Esta obra surgió a partir de un proyecto que presentó la subcomisión de hockey y que no estaba en la agenda de la comisión directiva. Y aquí está lo más lindo, lo que ejemplifica cómo trabaja esta comisión directiva, con las puertas abiertas y dispuesto a recibir proyectos que capaz no eran prioritarios y los lleva adelante como si fuese la bandera más importante de la gestión”, remarcó Alejo Lecchi , el arquitecto a cargo de los trabajos, en diálogo con La Unión .

En esa línea, el dirigente del Celeste destacó la forma en cómo se concretó esta obra que ya es utilizada por los deportistas. “Lo más lindo es la manera en la que se dio. Una subcomisión presentó el proyecto, la comisión directiva lo tomó y lo llevó adelante en conjunto con ellos. Y el resultado está a la vista, generando más sentido de pertenencia, de arraigo y de más cuidado por supuesto”, resaltó.

En Temperley, los deportistas tienen un nuevo lugar para entrenar

Los trabajos, realizados de manera en conjunta entre la subcomisión de hockey, la subcomisión de obras y la comisión directiva, fueron los siguientes: primero, se realizó la limpieza del sector debajo de la tribuna, después se emparejó del suelo y más tarde se colocaron los desagües pluviales. Una vez terminado eso, se avanzó con la colocación de césped sintético, la construcción de un espacio de guardado y la instalación eléctrica. También se compraron elementos de gimnasia para equipar el nuevo sector.

Sobre los trabajos realizados, Alberto Lecchi fue claro y comentó: “Cuando culminamos esa limpieza porque estaba lleno de chatarra, ya que ahí iba a parar todo lo que no servía, nos dimos cuenta que estábamos casi un metro por debajo del nivel exterior que teníamos, por lo cual tuvimos que hacer un movimiento de suelo, haciendo un aporte de tosca y compactación para superar ese metro que teníamos de desnivel. Eso nos llevó un montón de tiempo porque eso se hace con máquinas, de apisona, y después pudimos avanzar con la obra”.