Nicolás Domingo, sobre el momento de Temperley: "Estábamos convencidos de que era por acá"

El clásico fue el punto de partida para este gran presente de Temperley , que hilvanó su cuarto triunfo consecutivo y no le pierde pisada al líder Tristán Suárez. También lo es para el entrenador Nicolás Domingo , que reconoció el cimbronazo de esa larga racha negativa de la primera rueda, pero que hoy está más firme que nunca en el cargo.

Temperley se sobrepuso rápido al gol de Colegiales, lo empató en la jugada siguiente, en el complemento fue superior al elenco de Munro y rubricó el 3-1 final. “Todos los partidos son duros, porque la verdad todos se juegan por algo, entonces en esta categoría ( Primera Nacional ) nadie te regala nada, todos los partidos son muy trabados, no es normal a veces conseguir una vitoria por más de un gol, como la nuestra”, afirmó el técnico.

Este muy buen momento futbolístico es de todos y así lo reflejó el santefecino: “Me da felicidad y creo que fue la convicción de todos, porque quizás en esos ocho partidos lo más fácil era cambiar de entrenador, podría haber sucedido y el club en ese sentido nunca me lo hizo sentir así y estábamos convencidos que era por acá, porque nos veían trabajar. Hubo tres o cuatro partidos de esos ocho que merecimos algo más, pero el fútbol a veces no se trata de merecimientos, pero es la construcción que venimos haciendo”.

En ese sentido, apuntó que “le tocó debutar a otro chico como (León) Trebotic , que lo hizo de gran manera. Que el club y el equipo vean una evolución, que todos son importantes, que hemos tenido bajas. Ahora Gero (Tomasetti) y Marcos (Echeverría) llegaron a la quinta amonestación y no pasa nada. Tenemos un gran plantel y seguiremos para ir a Paraná a hacer un buen partido”.

Temperley lo revirtió y pelea arriba

Nada está librado al azar para Nicolás Domingo. Se trata de ir dando pasos firmes, ser claro en el mensaje y disponer de las herramientas justas y necesarias para conformar un plantel y un equipo que demuestre en la cancha.

“Venimos haciendo las cosas muy bien, construyendo este momento, no es casualidad. Enfrentamos a un buen rival, que también viene haciendo las cosas muy bien, le había ganado a Maipú y a Midland de local, y tiene jugadores interesantes, intensos. Nosotros no hicimos una buena primera parte, no estuvimos conectados como en otros partidos, nos costó tener volumen de juego. Lo mejor del primer tiempo es que empatamos rápido”, asintió.

Temperley hilvanó su cuarto triunfo en fila.

Como fue justo con una cosa, añadió que “hay que valorar el segundo tiempo del equipo donde fue muy superior al rival, donde justificó la victoria y donde seguimos construyendo nuestro camino. Seguimos creciendo como equipo, había un rival difícil enfrente y logramos vencerlo, así que muy feliz por eso”.

Como quedó la zona

Con los triunfos de los cuatro primeros de la zona B no hubo alteraciones. Tristán Suárez, que venció a San Martín de Tucumán (2-0) como local, manda con 51 puntos. Lo persiguen Temperley y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que derrotó como visitante a Almagro (2-1), ambos con 49. Cuarto Atlanta, que le ganó el clásico a Chacarita (1-0), en San Martín, con 45. El puntero debe un partido frente a San Martín de San Juan, en condición de visitante.

El próximo desafío de Temperley será Patronato de Paraná, el próximo domingo 13, desde las 15.30, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El cuadro entrerriano, con 29 puntos, está a tan solo dos del descenso.