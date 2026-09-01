Nicolás Domingo recalcó que el objetivo de Temperley es "pelear por el ascenso"

Nicolás Domingo es el capitán del barco de Temperley que tiene el ascenso en el horizonte. Fue el objetivo planteado en enero y el que se sostiene a base de muy buenos resultados. El Gasolero no solo se ilusiona con el Torneo Reducido , mientras le dé la nafta buscará la final por el primer boleto a la Liga Profesional.

Temperley está 2º en la zona B de la Primera Nacional. Dio el golpe en Quilmes, aprovechando la derrota del líder Tristán Suárez en Rafaela, se acercó a dos puntos, y también festejó el gol agónico de Agropecuario Argentino de Carlos Casares que privó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy de alcanzar al Lechero.

Soñar no cuesta nada. Y Nicolás Domingo es consciente de eso. “Siempre hay que soñar, de eso creo que se trata la vida, en lo que hacemos, tener ilusiones, tener sueños. Los sueños movilizan, la verdad que sí”, afirmó el DT del Celeste.

Tenemos un plantel extraordinario, con grandes referentes, con muchos chicos del club que vienen haciendo las cosas muy bien, creciendo semana a semana Tenemos un plantel extraordinario, con grandes referentes, con muchos chicos del club que vienen haciendo las cosas muy bien, creciendo semana a semana

“El resultado final aun no lo sabemos, pero lo dije cuando vine acá en enero, nuestro único objetivo era pelear por el ascenso, lo estamos haciendo. Falta mucho, pero feliz porque se habían dado algunos resultados y teníamos que dar nuestro granito de arena, lo hicimos bien y redondeamos un gran partido”, dijo.

Con trabajo, tapó bocas

De ser mirado de reojo a ser valorado por su trabajo. El entrenador llegó a Temperley sin experiencia en el cargo, después de haber colgado los botines en Arsenal de Sarandí. La desconfianza estaba en el hincha, pero él llegó convencido de que su trabajo iba a dar los frutos buscados.

Supo contrarrestar tormentas, como la racha de ocho fechas sin victorias de la primera rueda luego de haber derrotado a Los Andes en Lomas de Zamora y después de otra alegría ante el Milrayitas, lleva tres victorias consecutivas.

El equipo de Nicolás Domingo lleva 12 victorias en la temporada.

A Quilmes llegó con tres bajas de peso: Adrián Arregui, Franco Díaz y Gabriel Hauche. Así y todo jugó un partido inteligente y en el final lo ganó. “Tenemos un plantel extraordinario, con grandes referentes, con muchos chicos del club que vienen haciendo las cosas muy bien, creciendo semana a semana. Vino al banco (León) Trebotic que viene entrenando muy bien y esta es la parte de trabajar”, asumió el oriundo de Totoras sobre los imprevistos del viaje al estadio Centenario.

Agregó que está muy feliz “porque el equipo no se resiente. Al contrario, todos tienen sus cosas buenas cuando toca rotar. Nos faltó jerarquía y tuvimos más juventud. A veces son cosas buenas y malas, pero lo estamos usando de buena manera. Feliz de verlos como estamos construyendo entre todos, que nos permite tener la ilusión de seguir hasta donde esto termina”.

Próximo desafío de Temperley

Por la 28º jornada, Temperley (46) recibirá el domingo desde las 16 a Colegiales (34), en el estadio Alfredo Beranger, donde por última vez se enfrentaron en la temporada 2013/14 de Primera B. El equipo de Munro se alejó de los puestos de descenso y está a cuatro escalones del Torneo Reducido.

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Por su parte, el líder Tristán Suárez (48) recibirá desde las 15 a San Martín de Tucumán. El equipo del partido de Ezeiza tiene reprogramado el partido pendiente con San Martín, en San Juan, para el miércoles 16 de septiembre.

En tanto, Gimnasia y Esgrima de Jujuy (46), visitará el domingo a partir de las 15.30 a Almagro, en el estadio Tres de Febrero.