Oswaldo Pacheco, tras el triunfazo de Temperley: "Lo buscamos"

Temperley consiguió tres puntos de oro en su visita a Quilmes en el Centenario, estadio en el que nunca había ganado. El gol de Fernando Brandán, con ayuda de un desvío, desató la alegría del pueblo celeste. De esa euforia no pudo escaparse Oswaldo Pacheco en el post partido.
"Contento porque lo buscamos. Merecido, esta banda se lo merece. Venimos luchando todo el torneo y tenemos una idea de juego clara", comentó en primera instancia el defensor.
Por último, sobre la pregunta de en quiénes pensó una vez finalizado el encuentro que dejó a Temperley segundo en la zona a dos puntos de Tristán Suárez, el defensor expresó: "Esti es para mi familia, a la gente de Temperley que nos debe estar esperando, y a este grupo hermoso que la viene peleando".