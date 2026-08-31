lunes 31 de agosto de 2026
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31 de agosto de 2026
Eufórico.

Oswaldo Pacheco, tras el triunfazo de Temperley: "Lo buscamos"

El defensor Oswaldo Pacheco destacó el valioso triunfo de Temperley en el Centenario sobre Quilmes para ubicarse segundo a dos puntos de Tristán Suárez.

Oswaldo Pacheco destacó la búsqueda de Temperley tras el triunfo sobre Quilmes en el Centenario.&nbsp;

Oswaldo Pacheco destacó la búsqueda de Temperley tras el triunfo sobre Quilmes en el Centenario. 

Temperley consiguió tres puntos de oro en su visita a Quilmes en el Centenario, estadio en el que nunca había ganado. El gol de Fernando Brandán, con ayuda de un desvío, desató la alegría del pueblo celeste. De esa euforia no pudo escaparse Oswaldo Pacheco en el post partido.

"Contento porque lo buscamos. Merecido, esta banda se lo merece. Venimos luchando todo el torneo y tenemos una idea de juego clara", comentó en primera instancia el defensor.

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Con las pulsaciones a mil luego de un triunfo que promete meter a Temperley de lleno en la pelea por el ascenso, Oswaldo Pacheco se hizo un tiempo para explicar por qué ganó el Gasolero. "Vinimos convencidos de lo que trabajamos en la semana. Lo vinimos a buscar y nos lo llevamos", agregó.

El choque contra el Cervecero dejó algunos heridos, entre ellos Oswaldo Pacheco, que terminó con una herida en el labio. "La idea es darle seguridad al equipo. Esta categoría es durísima", remarcó.

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