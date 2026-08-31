Oswaldo Pacheco, tras el triunfazo de Temperley: "Lo buscamos"

Oswaldo Pacheco destacó la búsqueda de Temperley tras el triunfo sobre Quilmes en el Centenario.

Temperley consiguió tres puntos de oro en su visita a Quilmes en el Centenario, estadio en el que nunca había ganado. El gol de Fernando Brandán, con ayuda de un desvío, desató la alegría del pueblo celeste. De esa euforia no pudo escaparse Oswaldo Pacheco en el post partido.

"Contento porque lo buscamos. Merecido, esta banda se lo merece. Venimos luchando todo el torneo y tenemos una idea de juego clara", comentó en primera instancia el defensor.





Con las pulsaciones a mil luego de un triunfo que promete meter a Temperley de lleno en la pelea por el ascenso, Oswaldo Pacheco se hizo un tiempo para explicar por qué ganó el Gasolero. "Vinimos convencidos de lo que trabajamos en la semana. Lo vinimos a buscar y nos lo llevamos", agregó.





El choque contra el Cervecero dejó algunos heridos, entre ellos Oswaldo Pacheco, que terminó con una herida en el labio. "La idea es darle seguridad al equipo. Esta categoría es durísima", remarcó.

Por último, sobre la pregunta de en quiénes pensó una vez finalizado el encuentro que dejó a Temperley segundo en la zona a dos puntos de Tristán Suárez, el defensor expresó: "Esti es para mi familia, a la gente de Temperley que nos debe estar esperando, y a este grupo hermoso que la viene peleando".

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