El mini Michael de Fiorito la rompió en el evento homenaje a Michael Jackson

El artista de Fiorito de apenas 7 años, Dastan Daniel Espindola (7) la rompió en el evento que reunió a los fanáticos de Michael Jackson en la calle Corrientes en CABA justo en el día del cumpleaños del Rey del Pop. El pequeño bailarín fanático de la música del cantante preparó especialmente una performance que se llevó todos los aplausos.

Con talento nato y genuino es que Dastan desde muy chico comenzó mirando en YouTube los videos de Jackson y a copiar sus pasos. Sus padres siempre lo apoyaron y lo llevan a este tipo de eventos como el del último sábado para que él pueda mostrar lo que mejor sabe hacer y disfrutar del evento que reunió a un gran número de fanáticos.

Dastan obtuvo una gran repercusión cuando fue invitado al programa de Moria Casán con motivo del estreno de la película "Michael". Su desparpajo frente a la cámara llamó la atención de La One que enseguida se acercó para preguntarle su nombre y de donde era.

Fue en Avenida Corrientes y Montevideo donde los fanáticos se reunieron para festejar el día del nacimiento del Rey del Pop y que mejor que rendirle homenaje que bailando y cantando al ritmo de sus temas más reconocidos mundialmente.

Jesica Romedietties, la mamá de Dastan contó a La Unión que Dastan ya tenía preparada la performance que presentó su hijo en CABA porque había participado de un evento similar unos meses atrás: "Con está coreo se presentó en el encuentro de Michael llamado Jackson Day, el 8 de agosto. La verdad es que saca las coreo en muy poquito tiempo, pero bueno en una semana ya la tenia lista".

Lo sucedido anoche fue organizado por @yeyi.mundojakson junto a otros artistas, todo en honor a los fans y artistas que hacer homenajes a Michael. También se cantó el feliz cumple a Jackson antes de la presentación de Dastan que fue la última ya que se cumplía el horario estipulado.

Vestido con una indumentaria especialmente preparada para la ocasión, emulando la ropa del video clip de la reconocidísima canción, Beat It, Dastan presentó el mix de canciones de Michael para recrear cada momento de la carrera como artista.

Dastan Espindola tiene 7 años, es de Fiorito y brilló en el evento homenaje en CABA que reunió a los fanáticos en el día del nacimiento del Rey del Pop con una performance que repasa la historia del artista. pic.twitter.com/1c0BPnz2te — Diario La Unión (@LaUnionDiario) August 30, 2026

"Como es costumbre se hizo un Thriller masivo con todos los que quisieron participar", contó la mamá de Dastan que siempre lo acompaña a cada uno de los eventos en los que participa: "Siempre que lo convoquen tratamos de que esté en todo para que no se pierda de pasarlo lindo y además él fue uno de los convocados que llevó la coreo armada para presentarla".

Dastan comenzó a tomar clases de danzas cuando sus padres vieron la facilidad que tiene al preparar las coreos de Michael Jackson y la familia intenta coordinar el colegio con su fanatismo por el Rey del Pop.

El pequeño sigue formándose para continuar en el mundo del arte y cuenta con el apoyo incondicional de toda su familia que lo acompaña en cada uno de sus pasos.

Mirá parte de la presentación de Dastan