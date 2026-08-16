Fiorito tendrá un festejo por el Día de la Niñez organizado por la Cruz Roja en el Parque Diego Maradona

El festejo del Día de la Niñez será el sábado 22 en Fiorito de 13 a 16.30.



La Cruz Roja Argentina filial Lomas de Zamora realizará este sábado 22 de agosto un festejo por el Día de la Niñez en el Parque Diego Armando Maradona, ubicado en Recondo 1200, Fiorito. La actividad se desarrollará de 13 a 16.30 y estará destinada a las infancias y sus familias.

La propuesta busca ofrecer una tarde de juegos, recreación y encuentro al aire libre. Según adelantaron desde la organización en diálogo con Diario La Unión, habrá un mini taller de arte, maquillaje artístico y diferentes juegos, además de otras sorpresas preparadas para la jornada. Desde la filial estiman que alrededor de 300 infantes se acerquen durante toda la tarde para participar de las distintas actividades, la jornada es impulsada por el área de Juventud de la institución y forma parte de las iniciativas que la Cruz Roja desarrolla junto a la comunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cruz Roja Argentina - Lomas de Zamora (@cruzrojalomas) El trabajo de la Cruz Roja en la comunidad lomense La actividad se suma a la labor que la Cruz Roja Argentina filial Lomas de Zamora desarrolla en la comunidad a través de distintas áreas y proyectos, entre sus principales acciones se encuentran las coberturas sanitarias, la promoción de la salud, la gestión del riesgo, la logística, la comunicación y la gestión ambiental, además del acompañamiento a personas en situación de calle y las iniciativas vinculadas a la salud mental y el apoyo psicosocial.

En cada una de estas propuestas, el voluntariado ocupa un lugar fundamental, son los voluntarios quienes aportan su tiempo, compromiso y conocimientos para acompañar a personas y comunidades que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad. Desde la organización se definen como una institución de carácter voluntario que busca mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad, en ese sentido, remarcan que la participación de cada voluntario resulta clave para sostener y ampliar las acciones que se realizan en el territorio.

La filial Lomas de Zamora mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran sumarse, para participar no es necesario contar con experiencia previa ni estudios específicos: se requiere ser mayor de 16 años, tener disponibilidad, compromiso y ganas de colaborar. Quienes estén interesados pueden comunicarse con la filial a través de sus canales de contacto o completar el formulario de voluntariado, seleccionando Filial Lomas de Zamora. Desde la Cruz Roja estiman que alrededor de 300 infantes se acerquen durante toda la tarde.

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