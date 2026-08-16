Leonardo Lemos, sobre el Temperley - Los Andes: "Sabemos lo que significa para los hinchas"

En la antesala al clásico número 100 de la historia, el entrenador de Los Andes , Leonardo Lemos , palpitó el encuentro ante Temperley en una charla con La Unión y habló de todo: de lo que significa el derbi lomense, de las virtudes su equipo, los puntos altos del rival y las similitudes de ambas campañas.

A horas del encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional y que tiene paralizado a todos en Lomas de Zamora , Lemos dejó conceptos importantes y fue claro sobre el valor que tiene este encuentro histórico del ascenso argentino.

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“Es un partido muy importante, sabemos lo que significa para los hinchas y para nosotros también, y más viniendo de una derrota”, remarcó el entrenador de Los Andes . “Es un encuentro que tiene un contenido emocional diferente porque la importancia del mismo lo amerita. Por eso, hay que tocar ese lado emocional para estar a la altura y entender lo que vamos a jugar” agregó.

Y en esa línea, Lemos continuó: “Nosotros queremos sostener nuestro lugar en el Reducido y recuperar la senda de resultados positivos en la que nos sostuvimos más de dos meses, y qué mejor que lograrlo en este encuentro”.

El plan de juego de Los Andes para el clásico

El equipo de Lomas de Zamora se presentará en el estadio Alfredo Beranger con una racha de dos partidos sin poder ganar, pero eso no alterará la propuesta. “Nosotros somos un equipo que intenta manejar la pelota y es lo que buscaremos. Entiendo que ellos harán lo mismo así que habrá que ver quién se impone en esa lucha, ojalá seamos nosotros”, señaló.

Lemos y Los Andes no cambian su plan.

“La idea es tener la posesión de la pelota y a partir de ahí, conseguir desarmarlos para generar situaciones, ya que es nuestro patrón de juego” profundizó sobre la propuesta con la que buscarán “salir de la pequeña racha” en la que se encuentran tras perder los partidos ante Central Norte y Ferro.

Los Andes, un equipo con corazón y un goleador

A pesar de esa pequeña seguidilla, Leonardo Lemos ponderó la campaña del Milrayitas y llenó de elogios a sus jugadores, a los que les ponderó “la entrega y el corazón” con la que afrontan cada desafío.

“Este es un equipo con mucha entrega, que tiene un gran corazón y estoy convencido que la actitud va a estar, ojalá podamos agregarle los pasaje de buen fútbol que el equipo ha mostrado en este torneo para tratar de imponernos”, remarcó.

"Es un equipo con mucha entrega y corazón", destacó Leonardo Lemos.

También celebró el regreso de Mauricio Asenjo, quien vuelve a estar a disposición luego cumplir una suspensión por haber llegado a las 10 amarrillas. “Mauricio es un jugador muy importante, es el goleador del equipo y siempre es síntoma de preocupación para el rival. Es muy positivo haberlo recuperado”.

Temperley: el nivel de Gabriel Hauche y un plantel con experiencia

Durante la charla con La Unión, analizó al equipo que dirige Nicolás Domingo y focalizó en el rol de Gabriel Hauche, a quien consideró el “eje futbolístico” del Gasolero, aunque también destacó que cuenta que “muchos futbolistas de experiencia” y que es “un equipo que hay que respetar”.

“Temperley tiene jugadores de mucho recorrido en la categoría, tiene la experiencia de Hauche, que es un segundo delantero que se tira atrás e intenta conectar a su delantero centro y a los volantes, siendo el conector del equipo. Creo que hoy se hizo un poco el eje del equipo. Y obviamente es un equipo interesante, por algo está ahí. Es un equipo que tiene futbolistas de experiencia que hay que respetar”.

Leonardo Lemos destacó el rol de Gabriel Hauche en Temperley.

“Los dos estamos haciendo un buen torneo”

Tras analizar ambos planteles, Leonardo Lemos encontró similitudes entre la campaña de su equipo y la de su rival, marcando que ambos pasaron por “situaciones similares” en el campeonato, ya que los dos tuvieron rachas positivas importantes y también pequeños baches.

Justamente, esta realidad marcó el camino de los dos en la Primera Nacional y actualmente se encuentran como animadores de sus respectivas zonas: Los Andes, con 33 puntos, arrancó la fecha en la octava posición de su grupo y Temperley, con 37, se ubica sexto en el suyo.

Y eso lo ponderó Leonardo Lemos. El DT remarcó que son “campañas parecidas” porque ambos se encuentran “en el lote lindo de los que pelean arriba” tras disputarse 24 jornadas y en base a eso, concluyó: “Creo que somos dos equipos que estamos haciendo un buen torneo. Ambos fuimos competitivos a lo largo de la temporada”.