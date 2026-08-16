AySA realizará trabajos y puede afectar el servicio de agua en Lomas de Zamora: zonas, días y horarios

AySA realizará trabajos y puede afectar el servicio de agua en Lomas de Zamora.

Desde el martes 18, AySA llevará adelante trabajos de mejora y mantenimiento en distintas zonas de Lomas de Zamora , con posibles afectaciones en el servicio, que tendrá como consecuencia cortes de agua . Las tareas se realizarán el martes y el miércoles, entre las 8 y las 18, según el sector alcanzado.

Las tareas previstas pueden generar afectaciones en el normal funcionamiento del servicio mientras se desarrollen las obras.

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El martes 18, de 8 a 18 , los trabajos estarán delimitados por las calles Libres del Sur, Aristóbulo del Valle, Doyhenard, Melber y la Ruta Provincial 4, en sectores de Lomas de Zamora y Llavallol .

En tanto, el miércoles 19, de 8 a 18 , se trabajará en el área comprendida por Viamonte, Malabia, Aconcagua, Granaderos, Roma, Barceló, Armesti, Cerrito, Gallo y Lugano, con alcance en Banfield, Temperley y Lomas de Zamora .

Ese mismo miércoles, pero de 8 a 17, habrá otra intervención en la zona delimitada por Camino de la Ribera, General Hornos, Martín Rodríguez y Camino Negro, que comprende sectores de Banfield, Ingeniero Budge, Albertina y Villa Fiorito.

Según AySA, las obras tienen como objetivo mejorar la distribución de agua potable y generar un impacto favorable en la prestación del servicio una vez finalizadas.

Ante consultas, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5984-5794, a través de Instagram @aysa.oficial y Facebook AySA.Argentina, de 6 a 24, o al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.