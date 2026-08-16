Nahuel Pennisi recordó sus comienzos en la peatonal de Lomas de Zamora

El músico repasó sus primeras presentaciones en las calles de Lomas de Zamora.

Antes de los grandes escenarios, los discos y los reconocimientos, Nahuel Pennisi construyó parte de su camino musical en las calles de Lomas de Zamora, la peatonal fue uno de los primeros lugares donde el músico pudo encontrarse con el público y descubrir que el folklore podía convertirse en una parte fundamental de su identidad artística.

En una entrevista con La Nación, Pennisi recordó aquellos primeros años y habló de la relación que mantiene con la música desde su infancia, sus padres también eran músicos y, durante sus primeros años, el rock fue una de las principales influencias que escuchaba en su casa. Sin embargo, el descubrimiento de Mercedes Sosa marcó un antes y un después. "Me apareció una voz que me mató, que me emocionó", recordó sobre la primera vez que escuchó a la cantante tucumana. Aquella impresión inicial se transformó con los años en admiración.

De la peatonal de Lomas de Zamora al folclore Uno de los recuerdos que Nahuel Pennisi conserva especialmente es el de sus presentaciones como artista callejero en la peatonal de Lomas de Zamora. En esos comienzos interpretaba principalmente canciones de pop y baladas que eran populares en ese momento: "Como 'A puro dolor' (Son by Four), algunas de Sin Bandera, que en ese momento eran furor, como 'Lloro', 'Kilómetros'. Hacía una de Luciano Pereira que se llama 'Sin testigos'. También 'Mi primavera', de Marco Antonio Solís. Estaban buenas, la gente escuchaba".

El músico contó que percibía una reacción diferente del público y que, cuando comenzaba con ese repertorio, cada vez más personas se acercaban a escucharlo. Esa respuesta terminó convirtiéndose en una señal para él. "Cuando empezaba a tocar folclore, sentía que algo distinto pasaba en mí", recordó. Y agregó que "era algo rarísimo, que terminó siendo una señal para mí de que el folclore era una huella a seguir. Mi vínculo con la gente se estrechó más a través del folclore. Esas son emociones que nunca me voy a olvidar".

También fueron particulares sus primeros pasos con la guitarra, según contó, comenzó a desarrollar su propia manera de tocar de forma autodidacta, sin una técnica previa que seguir. Con el tiempo entendió que esa forma personal de interpretar el instrumento también se había convertido en una parte de su identidad musical. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nahuel Pennisi (@nahupennisi) "Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa", un álbum de 10 canciones de distintos géneros. Mercedes Sosa, una inspiración que permanece Años después de aquellos comienzos en Lomas de Zamora, Nahuel Pennisi decidió homenajear a Mercedes Sosa, una de sus grandes referencias desde la infancia. Ese vínculo se transformó en "Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa", un álbum de 10 canciones de distintos géneros del repertorio nacional, cada una acompañada por un videoclip filmado en Tucumán, tierra natal de la cantante. El proyecto, que había sido anticipado con “Canción con todos”, busca recuperar la esencia de las interpretaciones de Sosa, pero desde la identidad musical de Pennisi, el músico destacó su capacidad para transmitir emociones y sostuvo que su homenaje también apunta a recuperar una escucha más atenta y sensible. Además, valoró que nuevas generaciones se acerquen al folclore a través de artistas como Milo J, Cazzu y Maggie Cullen, y consideró que esa renovación permite mantener vivas las tradiciones y acercarlas a nuevos públicos.

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