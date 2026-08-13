Una profesora de Lomas lleva a decenas de bailarinas a competir en el South American Open

El sueño de llegar a un escenario internacional ya tiene fecha para un grupo de bailarinas, bajo la dirección de la profesora de Lomas de Zamora Micaela Grimoldi . Latin Ladies y Senior Ladies se preparan para participar del South American Open , donde competirán en distintas categorías de ballroom junto a representantes de otros países.

Para Grimoldi, no se trata de una competencia más, su vínculo con el ballroom comenzó en 2010, cuando empezó a competir en pareja hasta 2016. Después de varios años, retomó la actividad y encontró en sus alumnas la posibilidad de formar un equipo. “Al ver la cantidad de alumnas y el nivel que estábamos logrando, sentí que teníamos la posibilidad de competir con un grupo de Formation”, contó en diálogo con Diario La Unión .

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El South American Open se realizará del 15 al 19 de agosto en el Sheraton de Buenos Aires, donde bailarines y grupos de distintos puntos del país y del exterior se reunirán para competir en diferentes categorías de ballroom. Según explicó, en esta edición serán el único grupo femenino argentino que participará representando al país, algo que genera una responsabilidad especial. "Estamos muy, muy orgullosas de representar a nuestro país", enfatizó Grimoldi.

Latin Ladies comenzó con un grupo de 30 chicas que se preparó durante un año antes de presentarse en una competencia, con el tiempo, el proyecto fue creciendo, "hoy Latin Ladies ya es una marca y un estudio, con dos formaciones, además de grupos infantiles, solistas y dúos", expresó.

En esta edición del South American Open, Grimoldi dirigirá dos grupos de Formation. Latin Ladies estará integrado por 15 bailarinas adultas, mientras que Senior Ladies contará con 11 integrantes. Además, unas 20 bailarinas participarán como solistas en distintas categorías, de acuerdo con sus edades.

Las coreografías estarán basadas en los cinco ritmos que forman parte del Latin Ballroom: Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Paso Doble y Jive. La propuesta busca combinar la técnica de la disciplina con una puesta en escena dinámica y atractiva, describió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latin Ladies (@latinladiesarg) El próximo South American Open se realizará del 14 al 19 de agosto en el Sheraton Buenos Aires.

Llegar al torneo implica mucho más que aprender una coreografía, durante todo el año, las bailarinas entrenan para llegar de la mejor manera y, en las semanas previas, los ensayos se intensifican. A la preparación deportiva se suman otros detalles fundamentales para una competencia de ballroom, como el vestuario, el maquillaje y la puesta en escena. "Trabajamos muchísimo durante todo el año para llegar a este evento", explicó Grimoldi.

Ese proceso también fortalece el vínculo entre las integrantes. Los ensayos y la preparación compartida hacen que el grupo pase cada vez más tiempo junto, "siento que, como grupo, todo este proceso nos une muchísimo más. Estamos muy ansiosas y, sobre todo, con muchas ganas de disfrutarlo", contó.

Un proyecto que se sostiene a pulmón

Competir en ballroom también representa un importante esfuerzo económico. Además de las clases y los entrenamientos, las bailarinas deben afrontar gastos de inscripción, zapatos, vestuario, maquillaje y producción. "Nos bancamos todo nosotras", resumió Grimoldi.

Los trajes, especialmente, tienen un costo elevado por la cantidad de cristales y detalles que requieren. Actualmente el proyecto no cuenta con sponsors, por lo que las propias bailarinas realizan distintas actividades para recaudar fondos. Entre ellas hicieron rifas y organizaron recientemente un show, Latin Ladies on Stage, pensado también como una forma de reunir dinero para afrontar parte de los gastos de la competencia.

Actualmente Latin Ladies Studio no tiene una única sede física, porque trabajan en distintos espacios. Actualmente las formaciones se realizan en Avellaneda y Capital Federal y también da clases en Zona Sur.

Latin Ladies estará integrado por 15 bailarinas, mientras que Senior Ladies contará con 11 integrantes.

El objetivo es disfrutar y sorprender

"Siempre intentamos presentar propuestas diferentes y sorprender", contó Grimoldi. El objetivo, asegura, no pasa únicamente por conseguir un resultado. Buscan verse de la mejor manera, representar al ballroom y ofrecer un buen espectáculo al público, "lo que más nos interesa es brindar un gran show al público", resumió.

Más allá de la competencia, Grimoldi también busca transmitir que el ballroom es una disciplina abierta a personas de todas las edades, "les diría que nunca es tarde", afirmó cuando se le preguntó qué les diría a quienes tienen ganas de empezar a bailar pero nunca tuvieron experiencia. La variedad de categorías permite que personas de diferentes edades puedan aprender, competir o simplemente disfrutar de la actividad, "el baile está hecho para todos y se puede empezar a cualquier edad", cerró.