El mundo audiovisual abre sus puertas en Lomas con nuevos talleres gratuitos

Para que más vecinos de Lomas de Zamora puedan acercarse al mundo audiovisual y crear sus propios proyectos, el Municipio lanzó la inscripción a nuevos talleres gratuitos .

A partir de la próxima semana, la propuesta a cargo de la Escuela de Medios Audiovisuales (EMMA) tendrá clases en la calle Acevedo 1864 de Banfield . En el taller de podcast y streaming enseñarán a crear y producir contenidos en vivo o grabados, sumando herramientas técnicas y recursos expresivos para la comunicación.

Frente al ajuste del Gobierno. Lomas: fortalecen a las escuelas técnicas con herramientas, maquinarias e insumos

Dentro del arte de la fotografía habrá dos propuestas. En el nivel 1, los estudiantes iniciarán su camino incorporando los fundamentos de cámara, composición e iluminación. Mientras que en el nivel 2 perfeccionarán la técnica con herramientas avanzadas y explorando nuevas formas creativas.

Lo mismo ocurrirá con la animación , donde en el taller para nivel 1 descubrirán los fundamentos de la animación mediante la experimentación con técnicas cuadro a cuadro desde la práctica. Por su parte, en el nivel 2 van a profundizar en técnicas de animación y desarrollar proyectos con mayor complejidad narrativa y expresiva.

La EMMA es una escuela con 27 años de historia en Lomas.

También está la opción de hacer fotoperiodismo y aprender a contar historias con imágenes desde una mirada crítica, ética y comprometida con la realidad. A su vez, el de cine documental está pensado para explorar el lenguaje desde la idea hasta la realización bajo un enfoque crítico.

Por su parte, los interesados en la actuación tienen una taller cuyo objetivo es aprender a desenvolverse con seguridad y naturalidad frente a cámara. Otra propuesta es la introducción al lenguaje audiovisual con herramientas teóricas y prácticas para contar historias.

Y el taller de grips y eléctricos ofrecerá una formación como técnico de rodaje con conocimientos sobre seguridad, iluminación, montaje, conexionado y trabajo en equipo en set. Para anotarse en los cursos hay que llenar este formulario.

Fotos para retratar la identidad de Lomas de Zamora

Sigue abierta la inscripción para el concurso fotográfico "Identidad Lomense", una propuesta que invita a vecinos a retratar el espíritu de Lomas de Zamora a través de la fotografía.

La propuesta tiene dos categorías: "Identidad Lomense", destinada a fotografías vinculadas con la identidad, la cultura, el territorio, la comunidad y la vida cotidiana de la ciudad; y "Educación Lomense", que está orientada a imágenes que retraten experiencias formativas y representen a las instituciones educativas públicas de todos los niveles y modalidades.

Personas mayores de 16 años podrán mandar hasta 5 fotografías originales e inéditas, que podrán ser en color o blanco y negro, y se permitirá la edición digital siempre que no altere la veracidad de la escena. Los ganadores se llevarán premios como una notebook, tablet, auriculares inalámbricos, mochila fotográfica, trípode profesional y tarjetas SD. Para participar del concurso hay que completar este formulario.