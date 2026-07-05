Sebastián Porrini llega a Lomas de Zamora para hablar de arte, literatura y mitologías

El reconocido escritor, profesor y divulgador cultural Sebastián Porrini llega a Lomas de Zamora para presentar su libro "El fulgor mítico" en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA) .

El encuentro gratuito y abierto a la comunidad se realizará este lunes, a las 19.30, en la institución de Banfield ubicada sobre la calle Acevedo 1864 . "Un nuevo encuentro para pensar el arte, la literatura y las historias que construyen nuestra identidad. Conversaremos con Sebastián Porrini sobre su libro y temas como las mitologías, la narrativa y el lenguaje artístico", informaron desde la EMMA.

Lugares de Lomas. El libro de la escritora que explora la identidad en medio de la euforia mundialista

Sebastián Porrini es docente en Letras, licenciado en Gestión Educativa y especialista en Ciencias del Lenguaje. Además de publicar varios libros, en los últimos años logró mucha popularidad en el mundo del streaming con el programa "Reporte minoritario" en Vorterix y el ciclo "Proyecto Porrini" junto al destacado humorista, streamer y conductor Luquitas Rodríguez .

Con 27 años de historia, la EMMA de Lomas de Zamora empezó como Escuela de Cine trabajando con cámaras súper 8 y con una matrícula de 10 alumnos. Gracias a la calidad de profesores como Aníbal Di Salvo, Leonardo Polverino y Rubén Silva , la institución fue creciendo y sumando nuevas carreras en cinematografía, televisión, video y fotografía .

La escuela fue reconocida por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) y, a lo largo de los años, formó a estudiantes de Lomas y también de otros países como España y Colombia. Además de talleres gratuitos para los vecinos, hay una Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video con materias como producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.

Un concurso de fotos para retratar la identidad de Lomas de Zamora

Sigue abierta la inscripción para el concurso fotográfico "Identidad Lomense", una propuesta que invita a vecinos a retratar el espíritu de Lomas de Zamora a través de la fotografía.

La propuesta tiene dos categorías: "Identidad Lomense", destinada a fotografías vinculadas con la identidad, la cultura, el territorio, la comunidad y la vida cotidiana de la ciudad; y "Educación Lomense", que está orientada a imágenes que retraten experiencias formativas y representen a las instituciones educativas públicas de todos los niveles y modalidades.

Personas mayores de 16 años podrán mandar hasta 5 fotografías originales e inéditas, que podrán ser en color o blanco y negro, y se permitirá la edición digital siempre que no altere la veracidad de la escena. Los ganadores se llevarán premios como una notebook, tablet, auriculares inalámbricos, mochila fotográfica, trípode profesional y tarjetas SD. Hasta el 15 de agosto hay tiempo de participar e inscribirse a través de este formulario.