Sebastián Porrini llega a Lomas de Zamora para hablar de arte, literatura y mitologías

El reconocido escritor, profesor y divulgador cultural Sebastián Porrini llega a Lomas de Zamora para presentar su libro "El fulgor mítico" en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA).
El reconocido escritor, profesor y divulgador cultural dará una charla gratuita en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales.
El reconocido escritor, profesor y divulgador cultural Sebastián Porrini llega a Lomas de Zamora para presentar su libro "El fulgor mítico" en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA).
El encuentro gratuito y abierto a la comunidad se realizará este lunes, a las 19.30, en la institución de Banfield ubicada sobre la calle Acevedo 1864. "Un nuevo encuentro para pensar el arte, la literatura y las historias que construyen nuestra identidad. Conversaremos con Sebastián Porrini sobre su libro y temas como las mitologías, la narrativa y el lenguaje artístico", informaron desde la EMMA.
Sebastián Porrini es docente en Letras, licenciado en Gestión Educativa y especialista en Ciencias del Lenguaje. Además de publicar varios libros, en los últimos años logró mucha popularidad en el mundo del streaming con el programa "Reporte minoritario" en Vorterix y el ciclo "Proyecto Porrini" junto al destacado humorista, streamer y conductor Luquitas Rodríguez.
Con 27 años de historia, la EMMA de Lomas de Zamora empezó como Escuela de Cine trabajando con cámaras súper 8 y con una matrícula de 10 alumnos. Gracias a la calidad de profesores como Aníbal Di Salvo, Leonardo Polverino y Rubén Silva, la institución fue creciendo y sumando nuevas carreras en cinematografía, televisión, video y fotografía.
La escuela fue reconocida por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) y, a lo largo de los años, formó a estudiantes de Lomas y también de otros países como España y Colombia. Además de talleres gratuitos para los vecinos, hay una Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video con materias como producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.
Sigue abierta la inscripción para el concurso fotográfico "Identidad Lomense", una propuesta que invita a vecinos a retratar el espíritu de Lomas de Zamora a través de la fotografía.
La propuesta tiene dos categorías: "Identidad Lomense", destinada a fotografías vinculadas con la identidad, la cultura, el territorio, la comunidad y la vida cotidiana de la ciudad; y "Educación Lomense", que está orientada a imágenes que retraten experiencias formativas y representen a las instituciones educativas públicas de todos los niveles y modalidades.
Personas mayores de 16 años podrán mandar hasta 5 fotografías originales e inéditas, que podrán ser en color o blanco y negro, y se permitirá la edición digital siempre que no altere la veracidad de la escena. Los ganadores se llevarán premios como una notebook, tablet, auriculares inalámbricos, mochila fotográfica, trípode profesional y tarjetas SD. Hasta el 15 de agosto hay tiempo de participar e inscribirse a través de este formulario.