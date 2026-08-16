Benjamín Vicuña habló de la distancia con sus hijos: "No es justo"

Benjamín Vicuña habló con sinceridad sobre la distancia que mantiene con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes viven en Turquía, y reconoció que la falta de contacto cotidiano es una situación difícil. En PH Podemos Hablar , explicó cómo intenta sostener el vínculo pese a los kilómetros que los separan.

El actor reconoció que, más allá de que existen distintas maneras de ejercer la paternidad, para él la presencia cotidiana tiene un peso central. “Es un tema sensible a propósito de tener una amplitud sobre las cosas, una diversidad también. Existen miles de formas de paternar. Pero evidentemente el día a día es fundamental”, expresó.

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Vicuña también recordó que a lo largo de su carrera tuvo períodos en los que debió trasladarse por trabajo. Mencionó distintos destinos en los que trabajó, entre ellos Chile, Argentina, España, México y Colombia.

“Me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón, Chile, Argentina, me fui a España, México, Colombia. Pero bueno, obviamente que eso es el trabajo que no siempre justifica todo”, señaló.

Benjamín Vicuña y el desafío de estar lejos de sus hijos

En relación con su situación actual, el actor precisó que la distancia con Magnolia y Amancio puede alcanzar los 14.000 kilómetros.

A pesar de la distancia, Vicuña aseguró que confía en el vínculo que construyó con sus hijos y destacó el lugar que ocupa el amor en esa relación. “Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie. El amor”, afirmó durante el ciclo de Telefe.

El actor reconoció además que las circunstancias no son sencillas, aunque intenta sostener una comunicación permanente con Magnolia y Amancio. “Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”, confesó.

Cuando sus hijos se encuentran en Argentina, Vicuña explicó que busca compensar el tiempo que no pueden compartir habitualmente con momentos de calidad.

“Ahora cuando están conmigo trato de meterle mucho de tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”, detalló.

Por último, aclaró que en esos momentos también procura preservar determinados asuntos vinculados exclusivamente al mundo de los adultos: “Obviamente que reservando ciertas zonas de que son las cosas de adultos”.