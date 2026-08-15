Adabel Guerrero reveló cuánto influyó su nuevo novio en su separación de Martín Lamela.

Adabel Guerrero sorprendió al contar cuánto influyó Rodrigo Alenaz en su separación de Martín Lamela , después de 17 años de relación. La bailarina confirmó que está en pareja con el empresario y explicó que su aparición llegó cuando el vínculo con el padre de su hija ya atravesaba una profunda crisis.

Durante su participación en Storytime , el streaming de Nazarena Vélez en Bondi Live , Adabel Guerrero habló sobre su presente sentimental y confirmó que las versiones sobre su vínculo con Rodrigo Alenaz tenían sustento. "Estoy de novia. Desde que me separé se me vinculó con Rodrigo y es verdad que hubo algo fuerte ahí", afirmó.

Sin embargo, Adabel Guerrero aclaró que la separación de Martín Lamela no se produjo únicamente por la llegada de Rodrigo Alenaz. Según explicó, la relación ya estaba desgastada desde hacía tiempo: había dejado de sentir amor y quería terminar el vínculo, aunque durante mucho tiempo tuvo temor de romper con el modelo de familia que había construido.

En ese escenario, la aparición de Rodrigo Alenaz terminó siendo un impulso para tomar una decisión que Adabel Guerrero venía postergando . "Yo decía que no me iba a separar y la vida me puso a Rodrigo en el medio", contó la bailarina al recordar aquel momento.

Adabel Guerrero también describió el impacto que tuvo conocer al empresario y cómo interpretó ese encuentro. "Me voló la cabeza cuando lo conocí y dije ‘esta es la señal’", expresó sobre el momento que, según su relato, terminó modificando sus planes.

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La nueva realidad también ocupa un lugar importante en el proceso que atraviesa Adabel Guerrero. La bailarina reconoció que todavía le cuesta acostumbrarse a la situación familiar después de la separación. "Todavía me cuesta porque no tengo la familia que armé, pero me digo que esta es la nueva realidad. Martín está bien, yo estoy bien y Rodrigo también", sostuvo.

La otra revelación de Adabel Guerrero

Además, Adabel Guerrero recordó cómo se sentía durante los años previos a la ruptura y fue contundente al hablar de su estado emocional. "Hacía muchos años que no era feliz y lloraba porque sabía que ya estaba roto", confesó. Luego, al referirse nuevamente a Rodrigo Alenaz, resumió el impacto de aquel encuentro: "Cuando conocí a Rodrigo me voló la cabeza y dije ‘cagam… pero no cagam… Está buenísimo esto’".

La separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela fue oficializada a principios de mayo de 2026, después de 17 años juntos. Martín Lamela confirmó la ruptura mediante un comunicado en sus redes sociales el 1° de mayo, mientras que Adabel Guerrero ratificó la decisión públicamente el 4 de mayo, a través de una entrevista y un posteo propio.