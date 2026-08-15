sábado 15 de agosto de 2026
Escribinos
15 de agosto de 2026
Insólito.

Batalla campal en el final de Arsenal y Talleres de Escalada en el Viaducto

A segundos del final, los futbolistas de Talleres de Escalada y Arsenal se pelaron en la mitad de la cancha. Hubo trompadas, empujones, patadas y expulsiones.

Talleres de Escalada y Arsenal, a las piñas.

Talleres de Escalada y Arsenal, a las piñas.

Todo comenzó cuando Claudio Mosca, sobre los 50 minutos, recibió un limpio quite del joven defensor Payés, pero el experimentado volante no lo tomó bien y respondió con una patada, y luego de eso con empujones y un manotazo. Esto provocó el enojo de los jugadores de Arsenal, que se acercaron a recriminarle su accionar, y a partir de ahí se desencadenó todo.

Lee además
Talleres de Escalada ganó en el Viaducto y volvió a ser puntero.
En Sarandí

Talleres de Escalada le ganó a Arsenal sobre el final y volvió a la cima en la Primera B
Talleres de Escalada-Excursionistas se jugará con ambas parcialidades.
En dos fechas.

Talleres de Escalada-Excursionistas se jugará con visitantes

Mientras Mosca y los jugadores de Arsenal discutían y se empujaban, se generó una nueva zona de conflicto: Eugenio Olivera, jugador de Talleres, le tiró un manotazo a Uriel La Rosa por fuera de la ronda que se había armado y cuando el delantero se alejaba del sector, Mariano Del Col respondió con una patada y una piña, en otra de las escenas que dejó este cierre caliente en Sarandí.

Así fue el final del entrenador entre Talleres de Escalada y Arsenal por la Primera B

Temas
Seguí leyendo

Talleres de Escalada le ganó a Arsenal sobre el final y volvió a la cima en la Primera B

Talleres de Escalada-Excursionistas se jugará con visitantes

La autocrítica de Lucas Licht tras la dura derrota de Talleres de Escalada

Temperley y Los Andes vuelven a enfrentarse en el Beranger tras más de una década

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Inició la cuenta regresiva para el Clásico de Lomas: Temperley-Los Andes.
Minuto a Minuto.

La cuenta regresiva para el Clásico de Lomas: Temperley-Los Andes

Las más leídas

Te Puede Interesar

Varios de los robos fueron cometidos en Lomas de Zamora (Imagen ilustrativa).
Allanamientos.

Megaoperativo en Lomas y 11 detenido una banda que desvalijaba casas