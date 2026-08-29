sábado 29 de agosto de 2026
Escribinos
29 de agosto de 2026
Una autora deslumbrante.

Cine en Lomas: proyectan el nuevo documental de Lucrecia Martel

La función con entrada gratuita de "Nuestra Tierra" se realizará el próximo martes en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales.

El documental se proyectará en la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas.

El documental se proyectará en la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas.

La función abierta a la comunidad se realizará el martes 1 de septiembre, a las 18.30, en el establecimiento de Banfield ubicado sobre la calle Acevedo 1864. Producida y desarrollada entre 2011 y 2025, "Nuestra Tierra" es la primera incursión de Martel en la no ficción con una potente muestra de cine político y etnográfico.

Lee además
Este viernes será la inauguración oficial. Ya tienen listos dos programas que se podrán ver los miércoles.
Educación y tecnología.

Una escuela de Lomas tendrá su propia sala de streaming
El proyecto surgió en 2024 y ya cuenta con una gran comunidad que las acompaña.
Día del Streaming.

Streaming con identidad en Lomas: dos mujeres apuestan a un proyecto autogestivo

La acción transcurre en las tierras de la comunidad indígena Chuschagasta en Tucumán y uno de los focos principales de la historia es el asesinato del cacique Javier Chocobar, muerto de un balazo en 2009 por un terrateniente blanco y sus dos sicarios, ex policías que lo escoltaban y que hirieron gravemente a otros dos comuneros.

Martel explora larga historia de colonialismo y racismo junto con la invisibilización de los pueblos originarios y la impunidad del poder político, religioso, judicial y económico. También muestra la geografía del lugar con sus montes, flora, fauna, música y costumbres.

"Nuestra Tierra" se estrenó en marzo y tuvo más de 40 mil espectadores en cines argentinos. Antes pasó por prestigiosos festivales internacionales como Venecia, Toronto, San Sebastián, Camden, Londres, Nueva York, Viena y Rotterdam. Martel, una de las grandes autoras del cine contemporánea, dirigió películas como "La ciénaga", "La niña santa", "La mujer sin cabeza" y "Zama".

Una escuela con historia y prestigio en Lomas de Zamora

Con 27 años de historia, la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas (EMMA) empezó como Escuela de Cine trabajando con cámaras súper 8 y con una matrícula de 10 alumnos. Gracias a la calidad de profesores como Aníbal Di Salvo, Leonardo Polverino y Rubén Silva, la institución fue creciendo y sumando nuevas carreras en cinematografía, televisión, video y fotografía.

La institución fue reconocida por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) y, a lo largo de los años, formó a estudiantes de Lomas y también de otros países como España y Colombia. Además de talleres gratuitos para los vecinos, hay una Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video con materias como producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.

Por los 50 años de la dictadura, este año hicieron un ciclo de cine y memoria en el que proyectaron "Norita", "La historia oficial", "La larga noche de Francisco Sanctis", "Sinfonía para Ana" y "Traslados".

Temas
Seguí leyendo

Una escuela de Lomas tendrá su propia sala de streaming

Streaming con identidad en Lomas: dos mujeres apuestan a un proyecto autogestivo

Emprendedores Argentinos: el podcast creado por un lomense

Roció con un spray a un chofer de Uber y terminó detenida

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El auto robado en el que iban los detenidos.
Persecución.

Iban en un auto robado, planeaban entraderas y los atraparon en Budge

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lali Espósito, vestida de novia.  video
Dale play.

Lali Esposito lanzó el video del hit "1Amor - en vivo"