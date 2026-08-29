Cine en Lomas: proyectan el nuevo documental de Lucrecia Martel

La Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora proyectará gratis el documental "Nuestra Tierra", dirigido por la reconocida cineasta Lucrecia Martel.
La función con entrada gratuita de "Nuestra Tierra" se realizará el próximo martes en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales.
La Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora proyectará gratis el documental "Nuestra Tierra", dirigido por la reconocida cineasta Lucrecia Martel.
La función abierta a la comunidad se realizará el martes 1 de septiembre, a las 18.30, en el establecimiento de Banfield ubicado sobre la calle Acevedo 1864. Producida y desarrollada entre 2011 y 2025, "Nuestra Tierra" es la primera incursión de Martel en la no ficción con una potente muestra de cine político y etnográfico.
La acción transcurre en las tierras de la comunidad indígena Chuschagasta en Tucumán y uno de los focos principales de la historia es el asesinato del cacique Javier Chocobar, muerto de un balazo en 2009 por un terrateniente blanco y sus dos sicarios, ex policías que lo escoltaban y que hirieron gravemente a otros dos comuneros.
Martel explora larga historia de colonialismo y racismo junto con la invisibilización de los pueblos originarios y la impunidad del poder político, religioso, judicial y económico. También muestra la geografía del lugar con sus montes, flora, fauna, música y costumbres.
"Nuestra Tierra" se estrenó en marzo y tuvo más de 40 mil espectadores en cines argentinos. Antes pasó por prestigiosos festivales internacionales como Venecia, Toronto, San Sebastián, Camden, Londres, Nueva York, Viena y Rotterdam. Martel, una de las grandes autoras del cine contemporánea, dirigió películas como "La ciénaga", "La niña santa", "La mujer sin cabeza" y "Zama".
Con 27 años de historia, la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas (EMMA) empezó como Escuela de Cine trabajando con cámaras súper 8 y con una matrícula de 10 alumnos. Gracias a la calidad de profesores como Aníbal Di Salvo, Leonardo Polverino y Rubén Silva, la institución fue creciendo y sumando nuevas carreras en cinematografía, televisión, video y fotografía.
La institución fue reconocida por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) y, a lo largo de los años, formó a estudiantes de Lomas y también de otros países como España y Colombia. Además de talleres gratuitos para los vecinos, hay una Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video con materias como producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.
Por los 50 años de la dictadura, este año hicieron un ciclo de cine y memoria en el que proyectaron "Norita", "La historia oficial", "La larga noche de Francisco Sanctis", "Sinfonía para Ana" y "Traslados".