Cine en Lomas: proyectan el nuevo documental de Lucrecia Martel

La Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora proyectará gratis el documental "Nuestra Tierra" , dirigido por la reconocida cineasta Lucrecia Martel .

La función abierta a la comunidad se realizará el martes 1 de septiembre, a las 18.30, en el establecimiento de Banfield ubicado sobre la calle Acevedo 1864 . Producida y desarrollada entre 2011 y 2025, "Nuestra Tierra" es la primera incursión de Martel en la no ficción con una potente muestra de cine político y etnográfico .

La acción transcurre en las tierras de la comunidad indígena Chuschagasta en Tucumán y uno de los focos principales de la historia es el asesinato del cacique Javier Chocobar , muerto de un balazo en 2009 por un terrateniente blanco y sus dos sicarios, ex policías que lo escoltaban y que hirieron gravemente a otros dos comuneros.

Martel explora larga historia de colonialismo y racismo junto con la invisibilización de los pueblos originarios y la impunidad del poder político, religioso, judicial y económico. También muestra la geografía del lugar con sus montes, flora, fauna, música y costumbres.

"Nuestra Tierra" se estrenó en marzo y tuvo más de 40 mil espectadores en cines argentinos. Antes pasó por prestigiosos festivales internacionales como Venecia, Toronto, San Sebastián, Camden, Londres, Nueva York, Viena y Rotterdam. Martel, una de las grandes autoras del cine contemporánea, dirigió películas como "La ciénaga", "La niña santa", "La mujer sin cabeza" y "Zama".

Una escuela con historia y prestigio en Lomas de Zamora

Con 27 años de historia, la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas (EMMA) empezó como Escuela de Cine trabajando con cámaras súper 8 y con una matrícula de 10 alumnos. Gracias a la calidad de profesores como Aníbal Di Salvo, Leonardo Polverino y Rubén Silva, la institución fue creciendo y sumando nuevas carreras en cinematografía, televisión, video y fotografía.

La institución fue reconocida por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) y, a lo largo de los años, formó a estudiantes de Lomas y también de otros países como España y Colombia. Además de talleres gratuitos para los vecinos, hay una Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video con materias como producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.

Por los 50 años de la dictadura, este año hicieron un ciclo de cine y memoria en el que proyectaron "Norita", "La historia oficial", "La larga noche de Francisco Sanctis", "Sinfonía para Ana" y "Traslados".