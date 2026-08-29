sábado 29 de agosto de 2026
Escribinos
29 de agosto de 2026
Sin margen de error.

Talleres de Escalada va por un triunfo necesario ante UAI Urquiza

Tras dos partidos sin ganar, Talleres de Escalada se enfrenta a un necesitado UAI Urquiza para recuperar terreno en la lucha de arriba en la Primera B.

Con el regreso de Enrique, Talleres de Escalada quiere volver a sonreír.
Con el regreso de Enrique, Talleres de Escalada quiere volver a sonreír.

Con una victoria en los últimos cinco partidos, Talleres de Escalada no pudo dar el salto para afianzarse como puntero de la Primera B y está obligado a recuperar el terreno perdido. Eso es lo que buscará este sábado, desde las 15.00 y en el estadio Pablo Comelli, cuando reciba a UAI Urquiza por la fecha 33.

El Tallarín viene de empatar de visitante ante Villa Dálmine y necesita reencontrarse con los tres puntos porque, previamente, había perdido de local ante Excursionistas en un duelo en el que se enfrentaron los que dos que llegaban como líderes. Y ese desafío intentará cumplir a un rival como el Furgón que se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones.

Lee además
Brown de Adrogué quiere seguir de racha en el estadio Lorenzo Arandilla.
Juega en casa.

Brown de Adrogué recibe a Liniers con la necesidad de obtener un buen resultado
Gabriel Hauche, pieza clave en el ataque de Temperley.
Análisis.

La reflexión de Gabriel Hauche en la previa al choque entre Temperley y Quilmes

Con un punto de los últimos seis, Talleres perdió varias posiciones y hoy se encuentra en la quinta colocación con un total de 57 unidades, ubicándose a cinco unidades del conjunto del Bajo Belgrano, que es el único puntero con 62. En el medio de ellos se encuentran Camioneros (59), Villa Dálmine (59) y Arsenal (57).

En cuanto al equipo, el entrenador Lucas Licht realizará dos cambios: uno en el mediocampo y otro en la delantera. En la mitad se producirá el ingreso del experimentado Fernando Enrique, quien remplazará a Milton Cantero, mientras que en la delantera Leonel Barrios ocupará el lugar del suspendido Federico Martínez.

UAI Urquiza, por su parte, llega a este compromiso en una situación complicada con el descenso y obligado a llevarse un buen resultado. Y no es para menos. Con 28 puntos y una seguidilla de 13 partidos sin ganar, el equipo de Federico Barrionuevo está en zona de descenso y necesita ganar para acortar distancia con Brown de Adrogué, Flandria y CADU, que hoy tienen 32.

Para este partido, el exmediocampista no podrá contar con el defensor Federico Postel. El marcador central fue expulsado en el último partido y será una baja sensible en la última línea de cara a un partido trascendental, aunque podría haber más modificaciones, ya que el DT esperará hasta último momento para confirmar el equipo.

Las posibles formaciones de Talleres de Escalada y UAI Urquiza

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Enrique o Cantero, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego y Barrios.

UAI Urquiza: Ignacio Viain; Valentín Rodríguez, Valentín Ciancio, Federico Postel, Agustín Cáceres; Emanuel Ibáñez, Nahuel Ríos; Valentín Albano, Valentín Pesse, Ramiro Scarcella; Álvaro Marín.

Árbitro: Julián Beligoy

Temas
Seguí leyendo

Brown de Adrogué recibe a Liniers con la necesidad de obtener un buen resultado

La reflexión de Gabriel Hauche en la previa al choque entre Temperley y Quilmes

Hace cuánto tiempo Los Andes no puede ganarle a Acassuso en Gallardón

Vivaldo explicó cuál es el mayor déficit de Brown de Adrogué

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Brown de Adrogué quiere seguir de racha en el estadio Lorenzo Arandilla.
Juega en casa.

Brown de Adrogué recibe a Liniers con la necesidad de obtener un buen resultado

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lali Espósito, vestida de novia.  video
Dale play.

Lali Esposito lanzó el video del hit "1Amor - en vivo"