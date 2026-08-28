Boca lo ganó en la última jugada y Lanús masticó bronca en la Bombonera

Lanús perdió en el final ante Boca y masticó bronca
En la última jugada del encuentro, Boca Juniors castigó la falta de eficacia que tuvo Lanús en la Bombonera y le propinó un nuevo golpe al equipo de Mauricio Pellegrino, al vencerlo por 1 a 0 en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El único gol del encuentro lo convirtió Tomás Belmonte, que cumplió con la ley del ex y le dio una valiosa victoria al "Xeneize" a los 48 minutos del complemento. Previo a eso, el "Granate" tuvo la suya para ser el ganador, pero Allan Wlk definió mal dentro del área y por eso se vuelve a la Fortaleza masticando bronca.
Final del partido: Boca 1 vs. 0 Lanús
Con un gol en la última jugada del partido, el Xeneize se quedó con el triunfo ante Lanús por la fecha 7 del Torneo Clausura. El gol lo anotó Tomás Belmonte.
GOL DE BOCA
En los 48 minutos, y cumpliendo con la ley del ex, Tomás Belmonte definió con preciso tras una buena habilitación de Ascasibar.
GOLAZO AGÓNICO DE BELMONTE PARA BOCAEl mediocampista del Xeneize y una gran definición para el 1-0 sobre el final.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DfCneWLPXo— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
Lanús se perdió el triunfo en el final
Tras una corrida de Lucas Besozzi por izquierda, el extremo lanzó un centro rasante para el ingreso de Allan Wlk, pero el delantero paraguayo definió mal y Montero evitó el gol.
MONTERO EVITÓ EL GOL DE LANÚS SOBRE EL FINALEl arquero colombiano evitó el gol de Wlk para Lanús.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/PHW6Ghzusv— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
Tiempo cumplido. Se adicionaron tres minutos.
Peña Biafore, y otra chance perdida para Lanús
El mediocampista se impuso nuevamente en el área rival, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.
CABEZAZO DE PEÑA BIAFORE Y SE VOLVIÓ A SALVAR BOCAEl mediocampista ex River volvió a avisar y Lanús se perdió el primero.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/5MnQRbWijp— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
Losada, lucido, le sacó el primero a Villa
El colombino del Xeneize sacó un buen remate con destino de gol, pero el 1 de Lanús respondió bárbaro y mandó el balón al córner.
GRAN ZURDAZO DE VILLA QUE ATAJÓ LOSADAEl colombiano se perdió el gol luego de un gran pase inicial de Herrera para Boca.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2PYSSAFcWw— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
Montero evitó el gol de Lanús
El arquero de Boca respondió bien ante un remate en soledad de Peña Biafore, quien recibió libre tras una buena maniobra individual de Aquino, el más peligroso de la visita.
AQUINO, A PURA GAMBETA Una jugada rápida puede cambiar el partido.Y una batería a tiempo, también.Que nunca te falte una buena batería. Llamá a Moura Ya en https://t.co/MtTMN2PxEj y te la cambian en 50 minutos con entrega e instalación gratis.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rTFoMzjJJn— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
¡Inició el segundo tiempo!
Lanús y Boca disputan los últimos 45 minutos de este partido por la fecha 7 del Torneo Clausura.
Final del primer tiempo: Boca 0 vs. 0 Lanús
Al cabo de los primeros 45 minutos, no hubo goles y todo sigue igualado.
Lanús lo tuvo la más clara en el cierre del primer tiempo
Antes del pitazo de Pablo Echevarría, Lanús armó una buena jugada por derecha y tras un centro atrás, Franco Watson quedó en un inmejorable posición. Lamentablemente para los suyos, el remate salió al lado del palo.
CLARA CHANCE DE WATSON PARA LANÚS Boca se salvó en la última del primer tiempo tras un gran remate de Watson.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/aA111CO0G9— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
Se lo perdió Boca
El "Xeneize" juntó pases, se asoció bien y construyó una buena jugada que pase termina en gol con un cabezazo desviado de Alan Velasco.
GRAN CENTRO DE BLANCO Y VELASCO AVISÓ PARA BOCAEl lateral izquierdo se proyectó en ataque y Velasco conectó de cabeza.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/nQ9ZgXnWrz— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
Llegó la respuesta de Boca Juniors
Flores se animó , encaró en diagonal y sacó un remate cruzado que se desvió en un rival y se fue al córner.
Otra clara para Lanús en el inicio
Lanús arrancó mejor que Boca y a los 15 minutos, tras una buena maniobra dentro del área, Dylan Aquino se perdió con un remate que se fue cerca.
JUGADÓN DE AQUINO Y LANÚS CERCA DEL 1-0 ANTE BOCAEl electrizante jugador del Grana armó una buena jugada y el remate se fue cerca.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ejQtIajcxI— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
Aquino probó desde afuera e insinuó Lanús
Dylan recibió con espacios detrás de la medialuna y no dudó: remató desde lejos pero el disparo ser fue alto.
Avisó Lanús: cabezazo al travesaño de Peña Biafore
El mediocampista se impuso en el área tras un tiro de esquina y estuvo cerca de abrir el marcador antes de los 2 minutos.
TRAVESAÑO DE PEÑA BIAFORE PARA LANÚSEl mediocampista del Granate estuvo cerca de convertir en la primera del partido.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YbtDG3soHq— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
¡Arrancó el partido!
Lanús y Boca Juniors ya juegan por la fecha 7 del Torneo Clausura.
Las formaciones de Boca vs. Lanús
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Hernán Mastrángelo