sábado 29 de agosto de 2026
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28 de agosto de 2026
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Boca lo ganó en la última jugada y Lanús masticó bronca en la Bombonera

A los 48 minutos, y cumpliendo con la ley del ex, Tomás Belmonte definió con un preciso toque y le dio la victoria a su equipo ante Lanús.

Lanús juega en la Bombonera.

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Lanús perdió en el final ante Boca y masticó bronca

En la última jugada del encuentro, Boca Juniors castigó la falta de eficacia que tuvo Lanús en la Bombonera y le propinó un nuevo golpe al equipo de Mauricio Pellegrino, al vencerlo por 1 a 0 en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol del encuentro lo convirtió Tomás Belmonte, que cumplió con la ley del ex y le dio una valiosa victoria al "Xeneize" a los 48 minutos del complemento. Previo a eso, el "Granate" tuvo la suya para ser el ganador, pero Allan Wlk definió mal dentro del área y por eso se vuelve a la Fortaleza masticando bronca.

Final del partido: Boca 1 vs. 0 Lanús

Con un gol en la última jugada del partido, el Xeneize se quedó con el triunfo ante Lanús por la fecha 7 del Torneo Clausura. El gol lo anotó Tomás Belmonte.

GOL DE BOCA

En los 48 minutos, y cumpliendo con la ley del ex, Tomás Belmonte definió con preciso tras una buena habilitación de Ascasibar.

Lanús se perdió el triunfo en el final

Tras una corrida de Lucas Besozzi por izquierda, el extremo lanzó un centro rasante para el ingreso de Allan Wlk, pero el delantero paraguayo definió mal y Montero evitó el gol.

Tiempo cumplido. Se adicionaron tres minutos.

Peña Biafore, y otra chance perdida para Lanús

El mediocampista se impuso nuevamente en el área rival, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Losada, lucido, le sacó el primero a Villa

El colombino del Xeneize sacó un buen remate con destino de gol, pero el 1 de Lanús respondió bárbaro y mandó el balón al córner.

Montero evitó el gol de Lanús

El arquero de Boca respondió bien ante un remate en soledad de Peña Biafore, quien recibió libre tras una buena maniobra individual de Aquino, el más peligroso de la visita.

¡Inició el segundo tiempo!

Lanús y Boca disputan los últimos 45 minutos de este partido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Final del primer tiempo: Boca 0 vs. 0 Lanús

Al cabo de los primeros 45 minutos, no hubo goles y todo sigue igualado.

Lanús lo tuvo la más clara en el cierre del primer tiempo

Antes del pitazo de Pablo Echevarría, Lanús armó una buena jugada por derecha y tras un centro atrás, Franco Watson quedó en un inmejorable posición. Lamentablemente para los suyos, el remate salió al lado del palo.

Se lo perdió Boca

El "Xeneize" juntó pases, se asoció bien y construyó una buena jugada que pase termina en gol con un cabezazo desviado de Alan Velasco.

Llegó la respuesta de Boca Juniors

Flores se animó , encaró en diagonal y sacó un remate cruzado que se desvió en un rival y se fue al córner.

Otra clara para Lanús en el inicio

Lanús arrancó mejor que Boca y a los 15 minutos, tras una buena maniobra dentro del área, Dylan Aquino se perdió con un remate que se fue cerca.

Aquino probó desde afuera e insinuó Lanús

Dylan recibió con espacios detrás de la medialuna y no dudó: remató desde lejos pero el disparo ser fue alto.

Avisó Lanús: cabezazo al travesaño de Peña Biafore

El mediocampista se impuso en el área tras un tiro de esquina y estuvo cerca de abrir el marcador antes de los 2 minutos.

¡Arrancó el partido!

Lanús y Boca Juniors ya juegan por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Las formaciones de Boca vs. Lanús

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Hernán Mastrángelo

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