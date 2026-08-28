Boca lo ganó en la última jugada y Lanús masticó bronca en la Bombonera

Lanús perdió en el final ante Boca y masticó bronca

En la última jugada del encuentro, Boca Juniors castigó la falta de eficacia que tuvo Lanús en la Bombonera y le propinó un nuevo golpe al equipo de Mauricio Pellegrino, al vencerlo por 1 a 0 en un partido válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol del encuentro lo convirtió Tomás Belmonte, que cumplió con la ley del ex y le dio una valiosa victoria al "Xeneize" a los 48 minutos del complemento. Previo a eso, el "Granate" tuvo la suya para ser el ganador, pero Allan Wlk definió mal dentro del área y por eso se vuelve a la Fortaleza masticando bronca.