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La Industria Corre vuelve para ayudar a las escuelas técnicas de Almirante Brown

La Industria Corre volverá el 6 de septiembre a Almirante Brown con circuitos de 1,5K, 5K y 10K para apoyar a las escuelas técnicas.

La Industria Corre vuelve para ayudar a las escuelas técnicas de Almirante Brown.

La Industria Corre vuelve para ayudar a las escuelas técnicas de Almirante Brown.

La Unión Industrial de Almirante Brown realizará el próximo 6 de septiembre una nueva edición de La Industria Corre, una carrera solidaria en el Parque Industrial de Burzaco. La actividad ofrecerá circuitos de 1,5, 5 y 10 kilómetros y destinará lo recaudado a las escuelas técnicas del distrito.

La propuesta reunirá a empresas, trabajadores, familias y vecinos de Almirante Brown en una jornada que combinará deporte, solidaridad y actividades vinculadas al sector productivo local.

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La carrera tendrá tres modalidades para distintos niveles de preparación: un circuito de 1,5 kilómetros y las tradicionales pruebas de 5K y 10K. La inscripción incluye la remera oficial, el kit del corredor, la medalla finisher, una entrada de cine y la participación en la premiación por categorías.

El presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, Gerardo Rojas, explicó que la competencia volverá a realizarse luego de la buena convocatoria que tuvo su primera edición.

En aquella oportunidad participaron cerca de 500 personas y lo recaudado fue destinado al Hospital Jorge de Burzaco. Para esta segunda edición, el objetivo será reunir fondos para colaborar con las escuelas técnicas de Almirante Brown y fortalecer su equipamiento.

Una jornada dentro del Parque Industrial de Almirante Brown

Además de la carrera, durante la jornada habrá empresas que abrirán sus puertas para que los participantes y vecinos puedan conocer espacios del Parque Industrial de Burzaco que habitualmente no están disponibles para la comunidad.

Desde la organización buscan acercar a las nuevas generaciones al sector industrial y mostrar las posibilidades de formación y desarrollo laboral vinculadas con la actividad productiva.

La expectativa para esta edición es alcanzar los 750 corredores y superar así la participación registrada el año pasado.

La inscripción ya está abierta y tiene valores de $30.000 para el circuito de 1,5K y de $40.000 para las distancias de 5K y 10K.

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