Hace cuánto tiempo Los Andes no puede ganarle a Acassuso en Eduardo Gallardón

El presente de Los Andes en el campeonato es complejo tras encadenar una serie de resultados adversos, pero el compromiso que se avecina en el Eduardo Gallardón carga con un condimento extra. El próximo lunes, el Milrayitas será dirigido interinamente por Sergio Benet y no solo jugará por tres puntos claves para el Reducido.

Además, intentará quebrar una de sus rachas más esquivas de los últimos tiempos. Aunque el historial general en territorio lomense favorece históricamente a los de camiseta de franjas rojas y blancas (con 9 victorias sobre 7 de la visita), la estadística contemporánea revela un escenario completamente opuesto: Los Andes lleva 12 años sin festejar un triunfo local ante Acassuso. La última alegría en casa ocurrió en la temporada de 2014, cuando el Milrayitas logró imponerse en su reducto antes de conseguir aquel recordado ascenso.

A esta sequía histórica frente al "Quemero" se le suma una alarmante realidad en la actual campaña de la Primera Nacional. Los Andes acumula más de un mes y medio sin ganar en condición de local. La última victoria ante su gente data del pasado 11 de julio, cuando venció por 3-1 a Ciudad de Bolívar por la fecha 20. Desde entonces, disputó tres encuentros en el Eduardo Gallardón y no pudo abrazar la victoria, cosechando un pálido empate 0-0 ante Deportivo Madryn y sufriendo una dura caída 1-2 contra Ferro Carril Oeste.

Desde el 2014 en adelante, cada visita de la institución de San Isidro al Eduardo Gallardón se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza. Empates con sabor a poco o caídas dolorosas ante un rival que se consolidó como una auténtica "bestia negra" para Los Andes.

Las últimas victorias de Los Andes sobre Acassuso en el Eduardo Gallardón fueron el 1 de marzo del 2014 por 2 a 0 con goles de Alejandro Noriega y Ricardo Vera, mientras que el 6 de septiembre del mismo año el Milrayitas se impuso por 2 a 1 con tantos nuevamente de Alejandro Noriega y Hernán Ortiz en contra. Por su parte, Damián Salvatierra había anotado el gol de Acassuso. Luego, se registraron 2 derrotas y 4 empates para Los Andes jugando en el Eduardo Gallardón.

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Los Andes busca recuperar la memoria

La última vez que se vieron las caras en esta temporada, Los Andes logró rescatar una enorme sonrisa al imponerse por 1-0 en condición de visitante gracias a un tanto de Mauricio Asenjo y una actuación estelar de Sebastián López, quien contuvo un penal en condición de visitante. Sin embargo, la cuenta pendiente sigue estando ante su gente.

El clima en el Eduardo Gallardón viene siendo tenso tras los últimos tropiezos en el torneo. El plantel sabe que la única manera de calmar las aguas y recuperar la confianza de la parcialidad milrayitas es pisar fuerte en el césped propio y sepultar, de una vez por todas, una sequía que ya supera la década. ¿Será este lunes el fin de la malaria contra el Quemero en Lomas?