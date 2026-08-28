Por qué motivo la hija de Mario Pergolini renunció a Popstars

Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini , venía de lucirse y de pasar un par de etapas en Popstars. De todos modos, la joven cantante de 20 años tuvo que tomar la difícil decisión de renunciar y abandonar el programa de Telefe.

La participante del reality se presentó a cantar en la tercera etapa y Ángela Torres se encargó de contar que es la hija de Mario Pergolini. Charlie García le dijo a la cantante que pronto puede ganarse su propio lugar más allá del orgullo que significa ser “familiar de”.

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Mientras que el conductor Nico Vázquez comentó que cuando sucede algo así es “aún más difícil” y obviamente apareció sobre el tapete el caso de la propia Ángela Torres que es sobrina de Diego Torres, e hija de Gloria Carrá y del también músico Marcelo Torres.

“Se de la familia que vengo pero siempre me gustó hacer mi propio camino y saber que si me gano algo, lo gano por quien soy y no por otra cosa”, declaró Valentina Pergolini ante Nico Vázquez y el jurado.

Valentina Pergolini cantó “Desafiando al destino”, de María Becerra, y en la deliberación el jurado destacó su presencia. Nico Vázquez además le recomendó que “se saque los fantasmas y la presión” para llevar su presencia escénica a la voz.

“Yo no sé quién es nadie más que tú. Te paraste ahí y me dio gusto conocerte. Tienes una luz cool y maravillosa”, le dijo el mexicano a Valentina antes de que le comunicaran que pasaba a la próxima etapa de Popstars.

La decisión de la hija de Mario Pergolini

Pero 48 horas más tarde de la presentación en la tercera etapa, Valentina Pergolini comunicó su decisión de abandonar Popstars por un nuevo trabajo. En una entrevista a solas, dio a conocer las razones de su sorpresiva salida.

“Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, expresó la hija de Mario Pergolini en Telefe.