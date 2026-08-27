El reproche de Mario Pergolini a su hija Valentina por su participación en Popstars

Mario Pergolini, en Otro día perdido , su programa de El Trece, no dejó pasar la oportunidad de hacerle un picante reclamo al aire a su hija Valentina, quien no le avisó que iba a participar en un reality Popstars, en Telefe.

El reproche llegó mientras Mario Pergolini y sus compañeros hablaban sobre el escándalo que atraviesa Tini Stoessel y cómo suelen ser los contratos de los músicos.

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“Estoy siguiendo la historia, es tremenda. No quiero entrar, pero le entro”, comentó el conductor sobre el escándalo de la cantante con su papá, Alejandro Stoessel.

En medio del escándalo de Tini Stoessel, Mario Pergolini habló de la participación de su hija en Popstars , el ciclo que compite en el mismo horario que su programa.

“Justo tengo ahora a mi hija media expuesta por ahí porque me hace cola en un reality y va y se presenta”, contó Mario Pergolini, en medio de la mirada de sus compañeros de programa.

Valentina, la hija de Mario Pergolini, en Popstars.

Y sumó con chispa habitual un irónico mensaje a su hija Valentina: “Le dije: ‘Mi amor, mi vida, mi cielo, con lo que papá cuidó todo esto, no lo hagas’, y ‘¿no te pareció que me deberías haber contado?’”.

“Y en otro canal. Y en la contra”, acotó luego Evelyn Botto para ponerle más picante al tema que había abierto Mario Pergolini en el programa de las noches de El Trece.