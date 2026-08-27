viernes 28 de agosto de 2026
Escribinos
27 de agosto de 2026
Se picó.

El reproche de Mario Pergolini a su hija Valentina por su participación en Popstars

Mario Pergolini habló de la exposición de su hija en Popstars en Telefe, en medio del escándalo económico entre Tini Stoessel y su papá.

Mario Pergolini habló de su hija Valentina.&nbsp;

Mario Pergolini habló de su hija Valentina. 

Mario Pergolini, en Otro día perdido, su programa de El Trece, no dejó pasar la oportunidad de hacerle un picante reclamo al aire a su hija Valentina, quien no le avisó que iba a participar en un reality Popstars, en Telefe.

El reproche llegó mientras Mario Pergolini y sus compañeros hablaban sobre el escándalo que atraviesa Tini Stoessel y cómo suelen ser los contratos de los músicos.

Lee además
Mario Pergolini, picante. 
Se picó.

La bronca de Pergolini en la final del Mundial: "Ojalá lo prohíban de por vida"
La insólita pregunta de Mario Pergolini a Martita Fort. 
¡Ups!

La insólita respuesta de Martita Fort a Pergolini: "Qué pregunta pelotuda"

“Estoy siguiendo la historia, es tremenda. No quiero entrar, pero le entro”, comentó el conductor sobre el escándalo de la cantante con su papá, Alejandro Stoessel.

Mario Pergolini y el reclamo a su hija

En medio del escándalo de Tini Stoessel, Mario Pergolini habló de la participación de su hija en Popstars, el ciclo que compite en el mismo horario que su programa.

“Justo tengo ahora a mi hija media expuesta por ahí porque me hace cola en un reality y va y se presenta”, contó Mario Pergolini, en medio de la mirada de sus compañeros de programa.

Valentina, la hija de Mario Pergolini, en Popstars.

Valentina, la hija de Mario Pergolini, en Popstars.

Y sumó con chispa habitual un irónico mensaje a su hija Valentina: “Le dije: ‘Mi amor, mi vida, mi cielo, con lo que papá cuidó todo esto, no lo hagas’, y ‘¿no te pareció que me deberías haber contado?’”.

“Y en otro canal. Y en la contra”, acotó luego Evelyn Botto para ponerle más picante al tema que había abierto Mario Pergolini en el programa de las noches de El Trece.

Temas
Seguí leyendo

La bronca de Pergolini en la final del Mundial: "Ojalá lo prohíban de por vida"

La insólita respuesta de Martita Fort a Pergolini: "Qué pregunta pelotuda"

La hija de Pergolini se presentó en Popstars con un hit de Britney Spears

Campanita fue expulsada de GH, se negó a irse e intervino la seguridad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel.
Fuerte.

La contundente pregunta que Tini Stoessel le hizo a su papá

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jorge Vivaldo y las causas del mal monento de Brown de Adrogué.
Cuesta abajo.

Vivaldo explicó cuál es el mayor déficit de Brown de Adrogué