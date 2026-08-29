Sorpresivo: Lanús vendió a Dylan Aquino al Union Saint-Gilloise de Bélgica

Lanús vendió a Dylan Aquino al Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Sobre el cierre del mercado de pases en Europa, Lanús concretó la venta de Dylan Aquino al Union Saint-Gilloise de Bélgica, en una operación que le permitirá al delantero formado en las inferiores del Granate continuar su carrera en el viejo continente. El club argentino transfirió los derechos económicos y mantuvo un porcentaje de una futura venta.

Dylan Aquino firmará un contrato por cuatro temporadas con el conjunto belga, con una opción para extender el vínculo durante un año más. De esta manera, Dylan Aquino dará el salto al fútbol europeo después de consolidarse en el plantel profesional de Lanús.

La operación contempla la transferencia de la totalidad de los derechos económicos de Dylan Aquino, mientras que Lanús se aseguró un 15% de una futura venta del futbolista. Así, el club de la Fortaleza conservará una participación económica si Dylan Aquino vuelve a ser transferido.

Ingresa dinero necesario, pero Lanús pierde una pieza clave en Dylan Aquino Si bien a Lanús le ingresa un dinero muy necesario con la venta de Dylan Aquino al fútbol de Bélgica, desde el punto de vista deportivo resulta una pérdida muy sensible, dado que con la ausencia de Marcelino Moreno el joven de 20 años se había convertido en el fútbol distinto de mitad de cancha hacia adelante. Incluso, fue de lo mejor del Granate en la visita a Boca del viernes por la noche.

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