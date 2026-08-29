sábado 29 de agosto de 2026
Escribinos
29 de agosto de 2026
Mercado de pases.

Sorpresivo: Lanús vendió a Dylan Aquino al Union Saint-Gilloise de Bélgica

Dylan Aquino continuará su carrera en Europa: Lanús acordó su venta al Union Saint-Gilloise de Bélgica por cuatro años.

Lanús vendió a Dylan Aquino al Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Lanús vendió a Dylan Aquino al Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Sobre el cierre del mercado de pases en Europa, Lanús concretó la venta de Dylan Aquino al Union Saint-Gilloise de Bélgica, en una operación que le permitirá al delantero formado en las inferiores del Granate continuar su carrera en el viejo continente. El club argentino transfirió los derechos económicos y mantuvo un porcentaje de una futura venta.

Dylan Aquino firmará un contrato por cuatro temporadas con el conjunto belga, con una opción para extender el vínculo durante un año más. De esta manera, Dylan Aquino dará el salto al fútbol europeo después de consolidarse en el plantel profesional de Lanús.

Lee además
Lanús juega en la Bombonera.
Un nuevo traspié.

Boca lo ganó en la última jugada y Lanús masticó bronca en la Bombonera
La furia de Nicolás Russo contra el arbitraje en Boca-Lanús.
Escándalo.

Russo estalló contra el VAR y pidió que Delfino "no dirija más" a Lanús

Ingresa dinero necesario, pero Lanús pierde una pieza clave en Dylan Aquino

Si bien a Lanús le ingresa un dinero muy necesario con la venta de Dylan Aquino al fútbol de Bélgica, desde el punto de vista deportivo resulta una pérdida muy sensible, dado que con la ausencia de Marcelino Moreno el joven de 20 años se había convertido en el fútbol distinto de mitad de cancha hacia adelante. Incluso, fue de lo mejor del Granate en la visita a Boca del viernes por la noche.

Temas
Seguí leyendo

Boca lo ganó en la última jugada y Lanús masticó bronca en la Bombonera

Russo estalló contra el VAR y pidió que Delfino "no dirija más" a Lanús

La resignación de Pellegrino tras la polémica derrota de Lanús ante Boca

Emma Knobl, de Lomas Athletic, es campeona del mundo con Las Leonas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Talleres de Escalada ganó de local y es escolta en la Primera B.
No se baja de la lucha.

Talleres de Escalada volvió a la victoria y otra vez se prende en la pelea de arriba

Las más leídas

Te Puede Interesar

Bautista Mascia y Denisse González, juntos a la par. 
Es el amor.

El emotivo aniversario que celebraron Denisse González y Bautista Mascia