Lanús analiza ofertas por Dylan Aquino: en cuánto lo tasó

El mercado de pases en Lanús no arroja buenas noticias en cuanto a refuerzos. La búsqueda del delantero se tornó muy complicada, pero en el rubro ventas se acrecientan las posibilidades de que Dylan Aquino sea transferido. Ya hubo una oferta y varios sondeos por el extremo izquierdo.

A los 21 años, una salida al exterior significará un salto deportivo y económico importante para el joven oriundo de Florencio Varela. En las últimas horas, desde las oficinas de Cabrero y Guidi rechazaron una oferta del Atlas mexicano por considerarla insuficiente. La dirigencia Granate tasó al jugador en US$8 millones. Están a la espera de una mejora por parte del club de Guadalajara.

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Sin embargo, no es el único interesado de la Liga MX, aunque no trascendió el nombre. Los otros sondeos por Dylan Aquino son de Brasil y la MLS.

La última venta de Lanús fue en marzo, después de la obtención de la Recopa Sudamericana, cuando transfirió a Rodrigo Castillo al Fluminense, de Brasil, por US$10 millones, luego de habérselo comprado en US$1.8 millones a Gimnasia y Esgrima La Plata. Una operación grandiosa de la dirigencia Granate.

Los goles de Dylan Aquino

Dylan Aquino tuvo sus momentos gloriosos a nivel internacional. Gol clave a Central Córdoba de Santiago del Estero para llevar la instancia de octavos de final de la Copa Sudamericana a los penales. En esa competencia, le había marcado a Academia Puerto Cabello por fase de grupos y a Fluminense, en el Maracaná, para sellar la clasificación a las semifinales ante Universidad de Chile.

Además, selló el 3-2 definitivo, también en el estadio Maracaná, ante Flamengo -campeón de la Copa Libertadores-, en la revancha de la Recopa Sudamericana.