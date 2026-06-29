El arquero de Lanús Lautaro Morales contó el drama que se vive en Venezuela por los terremotos

El devastador terremoto que vivió Venezuela el miércoles pasado dejó miles de muertos, heridos y desaparecidos. Entre quiénes pudieron armar sus valijas y salir del territorio afectado se encuentra Lautaro Morales , arquero de Lanús , que estaba cedido a préstamo en la Universidad Central de Venezuela.

La desesperación fue total. El inmueble comenzó a sacudirse y el caos invadió la tranquilidad familiar de los Morales. En esos momentos la cabeza no responde y todo se basa en instintos, arrebatos en medio de la confusión.

“Vivimos una locura. Estaba durmiendo la siesta y empezó a temblar toda la casa. Agarramos los nenes y nos tiramos encima de ellos y empezamos a rezar. Dije ‘que sea lo que Dios quiera’. Duró 40 segundos, pero fue interminable”, narró el arquero sobre la tragedia que sacudió al país de la costa norte de América del Sur.

La Guaira y Caracas -donde residía Lautaro Morales - fueron las zonas más afectadas. “Estábamos a 15 minutos de la zona de Caracas donde cayeron dos o tres edificios. No quería volver a mi departamento. Dormí en casa de mis amigos”, agregó. El que le abrió las puertas fue Francisco Solé , exfutbolista de Brown de Adrogué y compañero del portero en la UCV.

La decisión de Lautaro Morales

Una vez que salió del “shock” tomó real dimensión de lo ocurrido y tomó la determinación de volverse a la Argentina por un pedido de la familia. “Tomé conciencia cuando mi hijo mayor me dijo que quería irse, que le dolía el pecho y el corazón. Hablé con el DT (Daniel Sasso) y me vine. Le dije que quería proteger a mi familia y me vine a Argentina”, remarcó el oriundo de Quilmes.

Lautaro Morales UCV El arquero de Lanús regresó a la Argentina.

El regreso no fue fácil, también tuvo las complicaciones producto de tamaña tragedia: “Era un caos el aeropuerto. Veíamos como llegaba la gente para ayudar a Venezuela y otra desesperada por salir. Estuve buscando todo un día los pasajes y por suerte pude conseguir y salir el sábado a la noche”.

¿Volverá a jugar en Venezuela?

Lautaro Morales fue fichado a fines de enero de 2026 por el club con sede en Caracas, que disputó la Copa Libertadores, finalizando 3º en el grupo H. Jugará los playoffs contra Santos de Brasil para acceder al cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero, el arquero ya tiene decidido qué hará.

“Si tengo que volver, vuelvo solo. No volvería con mi familia. Pero estamos vivos, porque mi familia está en shock y me pide que no vuelva. Pero es trabajo y a mí me faltan cinco meses en Venezuela. No sabemos cuándo vamos a volver y le dije al técnico que me tenga al tanto”, explicó Morales sobre su situación con el club.

El arquero tiene contrato con la UCV hasta diciembre, pero con Lanús, que lo cedió en condición de préstamo, el vínculo contractual se extiende hasta fines de 2027.