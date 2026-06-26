Los tres juveniles de Lanús bajados por Mauricio Pellegrino

Lanús inició este jueves la pretemporada con miras al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Y una de las primeras decisiones que tomó Mauricio Pellegrino fue concreta: le comunicó a tres juveniles que no serán tenidos en cuenta en el próximo semestre.

Los jugadores en cuestión son el defensor central Tobías Quiroz , el lateral izquierdo Alexis González y el mediocampista Mariano Gerez . A los tres se les informó que no entrenarán con el plantel durante esta preparación, motivo por el que serán bajados a reserva a la espera de que llegue alguna oferta.

La intención que tiene el club que preside Nicolás Russo es clara: cederlos a préstamo para que busquen minutos en otras instituciones, sin perder el patrimonio de estas jóvenes promesas formadas en el club.

De esta manera, y tras la decisión tomada, Quiroz, González y Gerez trabajarán con el equipo dirigido por Román Martínez durante los próximos días a la espera de alguna oferta que seduzca a ambas partes.

Los números de los juveniles de Lanús que bajó Mauricio Pellegrino

Gerez, con pasado en las selecciones juveniles de Argentina y con mucha proyección, renovó el año pasado su vínculo con Lanús y tiene contrato hasta diciembre del 2027. Jugó bastante con Ricardo Zielinski en 2024, pero perdió su lugar desde la llegada de Pellegrino, quien sólo lo utilizó en dos partidos. En total, sumó 22 partidos y anotó un gol.

Quiroz, por su parte, también casi no jugó con Pellegrino, aunque el exdefensor fue el que lo hizo debutar como futbolista profesional: eso pasó en la derrota por 3 a 0 ante Vélez durante el Torneo Clausura del 2025. A los días de ese partido, que fue el único que disputó, firmó su primer contrato hasta diciembre del 2027.

Alexis González, el último de la lista, no debutó en la primera del Granate y tiene contrato con el club hasta diciembre del 2026.