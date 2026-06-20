Quién es Facundo Batista, el 9 uruguayo que quiere Lanús: todos sus números

Uno de los objetivos que se propuso Lanús en este mercado de pases es contratar un delantero centro para reemplazar los goles de Rodrigo Castillo. Las dos primeras alternativas las buscó en La Plata, pero no las puedo cerrar y ahora apuntó a Uruguay para iniciar tratativas con Facundo Batista , futbolista de Peñarol, con miras al Torneo Clausura .

La dirigencia del Granate ya inició negociaciones con sus pares del Carbonero, según informó el periodista Cesar Luis Merlo, especialista en cuestiones de mercado de pases, y todo marcha encaminado para que se llegue a acuerdo. "Sería un préstamo por un año con una opción de compra", informó Merlo.

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Con el avance de estas negociaciones, las posibilidades de incorporar a Marcelo Torres , de Gimnasia de La Plata, o Mauro Méndez , de Estudiantes de Plata y con reciente paso en Banfield , estarían descartadas. En relación a Torres, había mucha diferencia en los números con la dirigencia del Lobo, mientras que Méndez preferiría esperar que se concrete su arribo al fútbol mexicano.

De esta manera, Batista aparece hoy como la opción más firme que maneja Lanús para reforzar la delantera con miras al segundo semestre del 2026, donde buscará revalidar su título en la Copa Sudamericana y pelear arriba en el Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2068112065798029725&partner=&hide_thread=false Lanús hizo una oferta y ya negocia por Facundo Batista, delantero de Peñarol.

*Es un préstamo por un año con una opción de compra.

Sobre la base de @urieliugt pic.twitter.com/N2GGPTEkMC — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 19, 2026

Quién es Facundo Batista, el nueve que quiere Lanús

Batista es un delantero uruguayo de 27 años, que actualmente juega en Peñarol, donde este año disputó 22 partidos -apenas 7 como titular-, con dos goles convertidos y tres asistencias dadas, pero es un trotamundos del fútbol.

A lo largo de su carrera, este centrodelantero de 1,82 metros de altura jugó distintas partes del mundo y según los datos de Transfermarket, convirtió 58 goles y brindó 12 asistencias. Jugó en Uruguay, Brasil, Suiza, Portugal, Ucrania, México y Colombia.

Sus mejores números los logró en Deportivo Maldonado, donde convirtió 16 goles en 40 partidos, y en Necaxa, con 14 goles en 64 partidos.