Los hinchas de Lanús dan una muestra de amor por los colores y reconstruyen La Fortaleza

El acto solidario de los hinchas de Lanús en La Fortaleza.

En una demostración absoluta de sentido de pertenencia y pasión, cientos de socios, socias e hinchas del Club Atlético Lanús se unieron para llevar a cabo una histórica jornada solidaria: pintar y reacondicionar las tribunas de su emblemático estadio, el Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, popularmente conocido como La Fortaleza.

La iniciativa, coordinada de forma conjunta por la institución y el departamento de peñas y filiales del club, comenzó el pasado sábado 13 de junio y culmina este lunes feriado. Aprovechando el fin de semana largo, la comunidad Granate transformó las gradas de cemento con jornadas intensas de trabajo que iniciaron desde las 9 de la mañana hasta el atardecer.

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Hombre, mujeres, niños y vitalicios se presentaron con pinceles, rodillos y ropa manchada de pintura para aportar su mano de obra de manera 100% voluntaria. El objetivo principal de la dirigencia y los organizadores superó lo puramente estético: se buscó reavivar el compromiso social, los lazos barriales y cuidar el patrimonio de una institución que históricamente se ha destacado por su rol social en el Sur del Gran Buenos Aires.

Las imágenes de las tribunas renovadas con un vibrante color granate ya inundan las redes sociales, despertando el orgullo de todo el pueblo de Lanús. Una vez más, el fútbol argentino demuestra que los estadios no son solo estructuras de hormigón , sino el hogar de una familia entera dispuesta a trabajar unida por sus colores.

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El comunicado oficial del Club Atlético Lanús

A través de sus canales oficiales de prensa y redes, la comisión directiva del Club Atlético Lanús compartió un cálido mensaje institucional en reconocimiento a la labor y la convocatoria de sus hinchas.

"Cada vez más hermosa. Socias y socios se sumaron desinteresadamente a los trabajos de pintura impulsados por el Club en La Fortaleza. Reforzamos el sentido de pertenencia y creamos recuerdos junto a familia y amigos, brindándole todo el compromiso al Club Atlético Lanús", reza el comunicado en las redes sociales de la institución.

La renovación del estadio de Lanús

El comunicado institucional cierra adelantando que la actividad ha sido tan exitosa que las puertas de la institución seguirán abiertas para nuevos proyectos comunitarios: "Esto continúa, se vienen más tardes de amor al Club".

Las imágenes de las tribunas renovadas con un vibrante color granate ya inundan las redes sociales, despertando el orgullo de todo el pueblo de Lanús. Una vez más, el fútbol argentino demuestra que los estadios no son solo estructuras de hormigón, sino el hogar de una familia entera dispuesta a trabajar unida por sus colores.