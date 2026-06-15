El emotivo posteo del ex Lanús José Manuel López: "El sacrificio de mis padres"

Una foto vieja, un bolso cargado de ilusiones y la camiseta de la Selección Argentina talle chico. El posteo viral del ex Lanús José Manuel López en sus redes sociales sintetiza el viaje de su vida. "El sacrificio de mis padres. Pero el sueño de mamá", escribió el delantero en la previa del debut en el Mundial 2026.

La secuencia fotográfica contrasta aquellos viajes familiares con su imagen actual vistiendo la indumentaria oficial de la Mayor. Su madre selló el momento con una respuesta cargada de orgullo: "Sos nuestro ídolo crack. Orgullosa de vos, tu mamá".

La historia de López tiene varios capítulos de superación. Aunque se formó futbolísticamente en Independiente , nunca llegó a debutar en Primera División con la camiseta del club de Avellaneda. El delantero quedó libre en las inferiores, una situación que lejos de desanimarlo terminó impulsándolo a seguir creciendo.

El camino del atacante correntino estuvo lejos de ser una línea recta. Sus primeros pasos en el fútbol de Buenos Aires se tiñeron de rojo. El Flaco pasó gran parte de su adolescencia entrenando en el predio que Independiente posee en Villa Domínico . Viajes interminables, frío, entrenamientos duros y el desarraigo de dejar su Corrientes natal fueron la constante de esos años.

Sin embargo, el fútbol formativo suele ser cruel. Cuando llegó el momento de dar el salto, el club de Avellaneda decidió dejarlo libre. Sin debutar en Primera y con el bolso lleno de incertidumbre, el delantero tuvo que recalcular su ruta, pero nunca pensó en rendirse.

"Son decisiones que los profesores tienen que tomar cuando están a cargo. Eso a mí me sirvió para mejorar. No me di por vencido, fui a Lanús y me fue bien. Incluso, a veces voy para el club para conversar con los utileros y otra gente con la que me quedó muy buena relación", había contado tiempo atrás en una entrevista con el Diario Olé.

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La resurrección en Lanús

El punto de quiebre definitivo en su carrera ocurrió en el Sur del Gran Buenos Aires. Lanús le abrió las puertas y se convirtió en su hogar futbolístico. Tras un breve paso a préstamo por Colegiales de Tres Arroyos para ganar roce, López explotó en el Granate.

En la Fortaleza de Lanús fue el relanzamiento para su carrera. Su capacidad para definir de cabeza, su movilidad fuera del área y su notable olfato goleador lo transformaron rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol argentino. Su nivel en Lanús encendió las alarmas de los principales clubes del continente.

Consagración en Palmeiras y recompensa mundialista

En 2022, Palmeiras de Brasil apostó fuerte por él. En el exigente Brasileirão, el Flaco maduró físicamente y se convirtió en una pieza clave del andamiaje ofensivo del "Verdão". Sus goles en la Copa Libertadores y los títulos locales ratificaron que estaba listo para el máximo nivel internacional.

Ese rendimiento sostenido llamó la atención de Lionel Scaloni, quien buscaba alternativas frescas y letales para el ataque albiceleste. El Flaco se ganó su lugar en la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026. Hoy, concentrado en Kansas City de cara al debut ante Argelia, aquel chico que embarraba sus botines en Villa Domínico sabe que el sacrificio valió la pena. El sueño de su mamá ya es una realidad.