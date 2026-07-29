Banfield sigue trabajando para levantar las inhibiciones

Banfield no pudo resolver aún el tema de las inhibiciones y se viven horas cruciales en Peña y Arenales respecto a esta cuestión, ya que la dirigencia sigue trabajando para levantar la sanción de la FIFA y luego de eso poder oficializar los refuerzos para afrontar el Torneo Clausura de la Liga Profesional .

En el Taladro no es un tema nuevo. Los últimos mercados de pases estuvieron afectados por esta cuestión, pero en esta oportunidad se complicó más de la cuenta, a tal punto que ya perdió a uno de los futbolistas que tenía apalabrado y en las próximas horas podría a otro.

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Lo que habían informado diferentes medios partidarios y también reconocidos periodistas que se especializan en las cuestiones del mercado de pases es que Banfield tenía arreglada la llegada de tres incorporaciones: el defensor Lautaro Cano , el delantero Tiago Caballero y el mediocampista Manuel Arteaga.

Sin embargo, en las últimas horas y frente a la imposibilidad de poder incorporar, Caballero decidió volver a Olimpia y se cayó la operación, algo que también podría suceder con Cano, quien está en la órbita de Universitario de Perú, en caso de resolver esta cuestión en las próximas horas.

¿Cómo está el tema de las inhibiciones en Banfield?

Hasta el momento, sobre Banfield pesan cinco inhibiciones de la FIFA y necesita levantar todas para poder incorporar en este libro de pases que finaliza el jueves, el cual se extendió una semana luego de la prorroga que aprobó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Antes del inicio del receso, el total de las penas que pesaban sobre el club de Peña y Arenales eran siete y en el desarrollo del mercado de pases resolvió dos: la de Montevideo City Torque y Guaraní. Y en las próximas horas podría levantar también la de Plaza Colonia y Racing de Montevideo para reducir la lista a tres.

Las últimas horas trajeron buenas noticias sobre este tema, ya que el club -según informaron en Código Banfield- habría llegado a un acuerdo para resolver los casos de Pugliese (vinculado al pase de Roberto Brum) y Outurelo, dos expedientes que se arrastraban desde 2013, para quedar más cerca de cumplir el objetivo más inmediato.