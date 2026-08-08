El mundo del fútbol llora la muerte de Jorge Messi

La muerte de Jorge Messi conmociona al mundo del fútbol. El padre y mentor del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi falleció en la ciudad de Rosario a los 68 años luego de batallar contra una larga enfermedad. Tras conocerse la triste noticia, las principales instituciones del fútbol expresaron su profundo dolor mediante comunicados oficiales.

El club de los amores de la familia Messi amaneció con la bandera a media asta en su predio de Bella Vista. A través de sus canales oficiales, Newell's Old Boys emitió un conmovedor comunicado destacando el rol crucial de Jorge en la historia del fútbol: El club rojinegro, a través de sus canales oficiales, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, recordándolo como un hincha leproso y el pilar fundamental en la carrera de Lionel.

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Dolor. Murió Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, a los 68 años en Rosario

El comunicado destacó su acompañamiento constante y visión en cada etapa del capitán argentino, agradeciéndole por transmitir el amor por los colores: "Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos".

La institución concluyó su mensaje con un afectuoso saludo a su esposa Celia y a sus hijos Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, cerrando con un sentido: "Hasta siempre, leproso".

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El comunicado de la Liga Profesional de Fútbol

Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol se sumó a las muestras de afecto institucionales. La entidad publicó una foto de Jorge junto a su hijo, acompañada de palabras de aliento para el capitán de la Selección Argentina.

"En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", reza el comunicado.

Además, el organismo reforzó su apoyo con la frase: "Fuerza Leo, toda la Argentina está con vos", generando una inmediata ola de interacciones y condolencias por parte de los fanáticos locales.

Conmebol: Respeto y acompañamiento continental

A nivel internacional, la Confederación Sudamericana de Fútbol, presidida por Alejandro Domínguez, emitió su propio mensaje oficial para expresar el pésame de todo el continente: La confederación expresó su profundo dolor y acompañó a la familia de Lionel Messi en este difícil momento, expresando sus condolencias y deseando paz.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

El pilar silencioso de la leyenda

Jorge Messi no solo fue el padre del mejor jugador del planeta, sino también el gestor principal de su carrera profesional. Desde las canchas de tierra en Rosario hasta la histórica mudanza a Barcelona cuando Lionel tenía apenas 13 años, Jorge se convirtió en el administrador y el apoyo emocional indispensable para que su hijo alcanzara la cima del deporte rey. Su partida deja un vacío inmenso en el entorno del diez y en todo oel universo futbolístico.