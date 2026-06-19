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19 de junio de 2026
¿Se acerca?

Racing y Lanús avanzan por Sasha Marcich: cómo sería el acuerdo contractual

Las dirigencias de Lanús y Racing aceleran y están cerca de llegar a un acuerdo por el pase de Sasha Marcich. Qué falta para que se concrete.

Sasha Marcich muy cerca de pasar de Lanús a Racing.

Sasha Marcich muy cerca de pasar de Lanús a Racing.

Hay acuerdo de palabra entre Lanús y Racing por Sasha Marcich.

Hay acuerdo de palabra entre Lanús y Racing por Sasha Marcich.

La dirigencia de Racing acelera en el mercado de pases y cerró un acuerdo de palabra clave: Sasha Marcich, lateral izquierdo de Lanús, comienza a aceptar las condiciones para transformarse en el nuevo defensor del plantel dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

Según confirmo el medio partidario El Primer Grande, el futbolista llegó a un acuerdo contractual que lo unirá a la institución de Avellaneda por las próximas cuatro temporadas. Además, las negociaciones continúan pero ambos clubes están cerca de llegar a un arreglo.

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Cabe señalar que Lanús es dueño del 60 por ciento del pase, mientras que Platense mantiene el 40 por ciento restante. El apuro de la Secretaría Técnica para abrochar al lateral de 28 años responde a la sensible baja de Gabriel Rojas, quien continuará su carrera en el fútbol brasileño. Con la propuesta formal aceptada por el jugador, ahora los esfuerzos se trasladan de oficina: el club de Avellaneda busca limar las últimas asperezas financieras con las autoridades de Lanús para formalizar el traspaso.

Por su parte, la Academia considera elevada la obligación de desembolsar la totalidad del dinero en una sola cuota. Por este motivo, los directivos negocian un plan de financiamiento en plazos o la alternativa de adquirir un porcentaje mayor (alrededor del 80%) involucrando a la parte de Platense.

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Un perfil con proyección y dinámica

Sasha Marcich viene consolidándose como uno de los laterales zurdos con mayor regularidad y proyección ofensiva del plano local. Durante su estadía en el Granate acumuló estadísticas destacadas que sedujeron a Vojvoda, aportando asistencias clave y una notable capacidad de retroceso para equilibrar el bloque defensivo.

El jugador ve con excelentes ojos este salto en su carrera profesional. Si bien Racing mantiene en carpeta alternativas paralelas en caso de un imprevisto de último momento —como César Ibáñez de Huracán—, en los pasillos del Cilindro confían en que el entendimiento contractual por cuatro años con Marcich ejercerá la presión necesaria para destrabar el conflicto entre los clubes en las próximas horas.

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