La Reserva de Lanús con programación confirmada frente a River por el Torneo Proyección

Lanús dio el golpe el pasado jueves y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Proyección Apertura después de vencer a Boca por 1-0 como visitante, con gol de Gonzalo Lobos . Reordenados los emparejamientos, el Granate enfrentará a River , 2º de la zona A.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de los cuatro cruces del Torneo de Reserva, en los que también se destaca el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing. Los 1º y 2º de cada zona cuentan con la ventaja deportiva de localías.

Mala noticia. Revés judicial en Lanús: por qué debe pagar una gran suma de dinero

Conmovedor. El emotivo posteo del Flaco López en la previa al debut de Argentina en el Mundial

El Granate visitará al Millonario dirigido por Marcelo Escudero el próximo sábado 27, en el River Camp, de la localidad de Ezeiza, desde las 12, con televisación de LPF Play.

El reglamento establece que en caso de igualdad en los 90 minutos se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos (dos de 15m.) y en caso de persistir la paridad se ejecutarán tiros desde el punto penal. Ese mismo día, a las 15, se jugará el clásico de Avellaneda, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Boca vs. Lanús Lanús venció a Boca, en Ezeiza.

En tanto que el domingo 28 Vélez recibirá a Newell’s, a las 11, en la villa Olímpica; y Boca a Atlético Tucumán, a las 14, en Boca Predio.

Si Lanús (3º de la zona A) pasa a semifinales chocará con el ganador del Xeneize o el Decano. Si es Boca será en Ezeiza, caso contrario jugará con los tucumanos en la Fortaleza o en el Polideportivo.

El Torneo Apertura de Lanús

El primer año de Román Martínez al frente de la Reserva, que reemplazó en el cargo a Rodrigo Acosta, es muy positivo.

Román Martínez Román Martínez al frente de la Reserva de Lanús.

La campaña (35 puntos) dejó números de 11 triunfos, dos empates y cinco derrotas, con 39 goles a favor y 24 en contra. Sumó más que River (31), que terminó con nueve victorias, cuatro igualdades y cinco caídas, marcando 24 goles y recibiendo 17.

Dos categorías punteras

La Cuarta y Sexta División de Lanús se mantuvieron como punteras luego de sus respectivos triunfos ante Barracas Central. Contando las restantes categorías obtuvieron los 18 puntos en juego.

Como local, la Cuarta dirigida por Claudio Graf goleó 5-0, con tantos de Thiago Balbuena -2-, Bautista Lodolo, Jeremías Chavero y Gregorio Blanco. Lidera con 34 puntos, dos más que Independiente y tres sobre Rosario Central.

Mientras que la Sexta de Fabián Cordero se impuso 3-2, con goles de Ezequiel Conde, Tiziano Martínez y Tiago Domínguez. Es puntera con 36 unidades, tres sobre Independiente y a cuatro de Rosario Central.

.