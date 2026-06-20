Nicolás Russo, presidente de Lanús, fue tajante sobre el interés de Racing por Sasha Marcich: "Ni llamaron"

El mercado de pases del fútbol argentino arde y la novela por el futuro de Sasha Marcich sumó un nuevo capítulo. Luego de intensos rumores que daban por hecho un acuerdo entre las instituciones, el presidente de Lanús , Nicolás Russo, salió al cruce de las versiones mediáticas y desmintió de forma categórica cualquier tipo de negociación abierta con la dirigencia de Racing.

En diálogo exclusivo con Diario La Unión , la máxima autoridad del Granate disipó los trascendidos que vinculaban al lateral izquierdo con el club presidido de Avellaneda. "De Racing ni llamaron", disparó de manera contundente, echando por tierra los rumores sobre supuestas charlas vinculadas a la ingeniería económica del fichaje.

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De esta manera, el presidente de Lanús despejó todo tipo de negociación que se haya dado hasta el momento. Cuando algunos medios partidarios de Racing daban como "casi arreglado" el pase, el mandatario del Granate negó que ello esté sucediendo.

Lanús posee el 60% de los derechos federativos del futbolista, mientras que el 40% restante pertenece a Platense. Desde la cúpula Granate advierten que Marcich —clave en las recientes obtenciones de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026— solo saldrá si se ejecuta la cláusula de rescisión estipulada en 2.500.000 dólares netos o mediante una oferta formal que contemple un pago inmediato al contado.

A partir de la venta de Gabriel Rojas a Cruzeiro, en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, la búsqueda de Racing se centró en el lateral izquierdo del Granate, prioridad para Diego Milito y el cuerpo técnico que conducirá Juan Pablo Vojvoda a partir del segundo semestre del año, según lo que anunciaron desde algunos medios partidarios de la Academia.

Sin embargo, Russo desmintió contactos entre las dirigencias y ahora surge la duda en cuanto a un interés concreto desde la dirigencia de Racing. Lo cierto es que desde la Comisión Directiva de Lanús aseguraron que nadie se comunicó hasta el momento, por lo que serán claves los próximos días para saber si llega alguna oferta concreta o un llamado a las oficinas de Cabrero y Guidi.

sasha marcich en lanus Sasha Marcich en su llegada a Lanús.

Sasha Marcich, uno de los baluartes de Lanús

En lo que va del año, el lateral izquierdo lleva 25 encuentros disputados, 24 de ellos como titular, lo que demuestra su importancia en el equipo de Mauricio Pellegrino. Metió un gol en el partido ante Instituto y aportó dos pases gol.

Marcich fue parte del plantel que ganó los dos títulos recientes: la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro y la Recopa 2026 ante el Flamengo en el mítico Maracaná. La duda ahora surge en cuanto a futuras negociaciones por su salida o si seguirá ligado a Lanús para el próximo semestre.