Se acerca el goleador: Lanús avanza la llegada de Facundo Batista

Lanús está cerca de conseguir uno de los objetivos que se trazó en este mercado de pases con la posible contratación del delantero Facundo Batista para potenciar el plantel de cara al Torneo Clausura y los playoffs de la Copa Sudamericana.

El atacante de Peñarol fue el elegido de la dirigencia granate y del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pellegrino para reemplazar los goles de Rodrigo Castillo, que fue vendido al Fluminense después de ganar la Recopa Sudamericana y se convirtió en una baja más que sensible para el equipo.

El nombre de Batista surgió después que se cayeran las posibilidades de Marcelo Torres, de Gimnasia de La Plata, y Mauro Méndez, ex Banfield y jugador de Estudiantes de Plata, y las negociaciones avanzaron de manera favorable en cuestión de días.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Lanús llegó a un principio de acuerdo con Peñarol para poder fichar al delantero carbonero y todo marcha encaminado para que se concrete esta semana.

El centrodelantero, de 27 años, arribaría a Buenos Aires en los próximos días para realizarse los estudios médicos de rutina y si todo sale bien, firmaría contrato con el Granate. Su llegada sería a préstamo por 12 meses, con una opción de compra.

Atención Lanús: los números de Facundo Batista

A lo largo de su carrera, este centrodelantero de 1,82 metros de altura jugó distintas partes del mundo y según los datos de Transfermarket, convirtió 58 goles y brindó 12 asistencias en un total de 230 partidos. Jugó en Uruguay, Brasil, Suiza, Portugal, Ucrania, México y Colombia.

Sus mejores números los logró en Deportivo Maldonado, donde convirtió 16 goles en 40 partidos, y en Necaxa, con 14 goles en 64 partidos. Este año jugó 22 encuentros en Peñarol, en los que convirtió dos tantos y brindó tres asistencias.