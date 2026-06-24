miércoles 24 de junio de 2026
Escribinos
24 de junio de 2026
Principio de acuerdo.

Se acerca el goleador: Lanús avanza la llegada de Facundo Batista

El delantero llegaría en los próximos días a Buenos Aires para realizarse estudios médicos y firmar contrato a préstamo por 12 meses con Lanús.

Facundo Batista se acerca a Lanús.

Facundo Batista se acerca a Lanús.

Lanús está cerca de conseguir uno de los objetivos que se trazó en este mercado de pases con la posible contratación del delantero Facundo Batista para potenciar el plantel de cara al Torneo Clausura y los playoffs de la Copa Sudamericana.

El atacante de Peñarol fue el elegido de la dirigencia granate y del cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pellegrino para reemplazar los goles de Rodrigo Castillo, que fue vendido al Fluminense después de ganar la Recopa Sudamericana y se convirtió en una baja más que sensible para el equipo.

Lee además
Lanús extrañó el fútbol de Marcelino Moreno.
Posibilidad.

¿Se opera Marcelino?, la pregunta de todo Lanús
Alexis Duarte, delantero de Lanús.
Cuartos de final.

Lanús, con programación confirmada por el Torneo Proyección

El nombre de Batista surgió después que se cayeran las posibilidades de Marcelo Torres, de Gimnasia de La Plata, y Mauro Méndez, ex Banfield y jugador de Estudiantes de Plata, y las negociaciones avanzaron de manera favorable en cuestión de días.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Lanús llegó a un principio de acuerdo con Peñarol para poder fichar al delantero carbonero y todo marcha encaminado para que se concrete esta semana.

El centrodelantero, de 27 años, arribaría a Buenos Aires en los próximos días para realizarse los estudios médicos de rutina y si todo sale bien, firmaría contrato con el Granate. Su llegada sería a préstamo por 12 meses, con una opción de compra.

Atención Lanús: los números de Facundo Batista

A lo largo de su carrera, este centrodelantero de 1,82 metros de altura jugó distintas partes del mundo y según los datos de Transfermarket, convirtió 58 goles y brindó 12 asistencias en un total de 230 partidos. Jugó en Uruguay, Brasil, Suiza, Portugal, Ucrania, México y Colombia.

Sus mejores números los logró en Deportivo Maldonado, donde convirtió 16 goles en 40 partidos, y en Necaxa, con 14 goles en 64 partidos. Este año jugó 22 encuentros en Peñarol, en los que convirtió dos tantos y brindó tres asistencias.

Temas
Seguí leyendo

¿Se opera Marcelino?, la pregunta de todo Lanús

Lanús, con programación confirmada por el Torneo Proyección

Quién es el 9 uruguayo que quiere Lanús: todos sus números

Revés judicial en Lanús: por qué debe pagar una gran suma de dinero

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Banfield busca resolver sus problemas económicos
Drástica decisión.

Banfield recurre a un préstamo millonario para pagar deudas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Dos promesas de Lomas de Zamora en Boca Juniors.
Promesas lomenses.

Dos futbolistas de Lomas de Zamora firmaron contrato en Boca Juniors