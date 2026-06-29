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29 de junio de 2026
Gestiones.

Lanús está cerca de cerrar al 9: quién es Adrián Alcaraz, que llegaría desde Olimpia de Paraguay

Lanús avanza con firmeza en el mercado de pases y está a un paso de cerrar a su próximo centrodelantero. Adrián Alcaraz pica en punta para ser nuevo refuerzo.

Adrián Alcaraz, cerca de ser el primer refuerzo de Lanús.

Adrián Alcaraz, cerca de ser el primer refuerzo de Lanús.

Tras caerse el pase de Facundo Batista, en Lanús ya iniciaron gestiones y avanza con firmeza el interés por Adrián Alcaraz, centrodelantero paraguayo de Olimpia. La dirigencia del Granate ya presentó una oferta formal para adquirir el 80% de la ficha del atacante de 26 años.

Las conversaciones entre las instituciones están muy avanzadas y el futbolista ya dio el visto bueno para mudar sus goles a la Fortaleza. El proyecto deportivo sedujo de inmediato a Adrián Alcaraz. El delantero ya alcanzó un acuerdo contractual de palabra con Lanús, lo que posiciona al Granate en la pole position para quedarse con sus servicios.

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Según anunció el periodista César Luis Merlo, las negociaciones están avanzadas para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo de Lanús en este mercado de pases. No hay grandes diferencias entre los clubes y el contrato del futbolista está próximo a sellar un acuerdo definitivo.

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Acuerdo de palabra entre Lanús y Olimpia

Pese a que el entorno del jugador recibió sondeos desde la Major League Soccer (MLS) y el fútbol de México, la prioridad del atacante es desembarcar en la Liga Profesional de Argentina. El cuerpo técnico del Granate buscaba una alternativa ofensiva con potencia, movilidad y gol. Alcaraz encaja perfecto en ese perfil gracias a su gran presente en el plano local e internacional.

Luego de 24 partidos disputados en el último semestre, convirtió 7 goles y anotó dos asistencias con la camiseta de Olimpia de Paraguay. Según anuncian algunos medios paraguayos, la oferta de Lanús sería superior a la de la MLS y el fútbol mexicano, por lo que pica en punta su arribo a La Fortaleza.

Por su parte, Mauricio Pellegrino ya cuenta con dos futbolistas paraguayos en el plantel como José María Canale y Ronaldo Dejesús, por lo que Alcaraz sería el tercer jugador con sangre guaraní que se suma a las filas del Granate.

La postura de Olimpia

Desde Asunción ven con buenos ojos la transferencia. El Decano necesita oxigenar sus finanzas de manera urgente y la propuesta económica de Lanús cumple con las expectativas de la directiva paraguaya. Los detalles finales de la forma de pago y las variables del contrato terminarán de destrabar la operación en las próximas horas.

De no mediar imprevistos de último momento, Alcaraz viajará a Buenos Aires para someterse a la revisión médica y firmar su vínculo de cara al inicio del Torneo Clausura y la reanudación de la Copa Sudamericana.

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