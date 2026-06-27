Lanús acordó las renovaciones de Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio

Lanús ya trabaja con la cabeza puesta en el segundo semestre del año y en las últimas horas Mauricio Pellegrino recibió dos buenas noticias con la confirmación de que dos piezas claves del equipo continuarán en la institución de cara a un semestre muy exigente en lo deportivo.

Esto se debe a que e l defensor Carlos Izquierdoz y el mediocampista Eduardo Salvio llegaron a un acuerdo con la dirigencia para renovar sus respectivos contratos y continuarán defendiendo los colores de la institución por 18 meses.

Vuelta al ruedo. Las novedades de Lanús en el comienzo de la pretemporada

Según informó el medio Fortaleza Granate, el capitán y el sub-capitán de Lanús firmarán el lunes la extensión de sus vínculos con la institución, las cuales tendrán vigencia hasta diciembre del 2027.

Acuerdo con Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio, que firmarán el LUNES las renovaciones de sus contratos por un año y medio más con #Lanús , hasta diciembre de 2027. #MercadoDePases https://t.co/8wTDJutEI4

De esta manera, Pellegrino mantendrá a los dos máximos líderes del plantel de cara un semestre muy competitivo, donde tendrá que defender el título logrado el año pasado en la Copa Sudamericana y pelear arriba en el Torneo Clausura.

Lanús sostiene a sus máximos referentes

Carlos Izquierdoz es el líder del plantel y uno de los pilares en los dos últimos títulos internacionales que logró la institución, como la Copa Sudamericana de 2025 y la Recopa Sudamericana de 2026. Además, con el Granate también ganó Copa Sudamericana de 2013. En total suma 221 partidos, 12 goles y 3 asistencias.

Eduardo Salvio también es un futbolista importante. Desde su experiencia, guía a los más jóvenes junto al Cali y es uno los referentes para Pellegrino. Sus únicos títulos en Lanús fueron los que conseguido bajo la era Pellegrino y en total acumula 146 encuentros, 26 goles y 12 asistencias.