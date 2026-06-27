Lanús acordó las renovaciones de Carlos Izquierdoz y Eduardo Salvio

Lanús ya trabaja con la cabeza puesta en el segundo semestre del año y en las últimas horas Mauricio Pellegrino recibió dos buenas noticias con la confirmación de que dos piezas claves del equipo continuarán en la institución de cara a un semestre muy exigente en lo deportivo.
Esto se debe a que el defensor Carlos Izquierdoz y el mediocampista Eduardo Salvio llegaron a un acuerdo con la dirigencia para renovar sus respectivos contratos y continuarán defendiendo los colores de la institución por 18 meses.
Según informó el medio Fortaleza Granate, el capitán y el sub-capitán de Lanús firmarán el lunes la extensión de sus vínculos con la institución, las cuales tendrán vigencia hasta diciembre del 2027.
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De esta manera, Pellegrino mantendrá a los dos máximos líderes del plantel de cara un semestre muy competitivo, donde tendrá que defender el título logrado el año pasado en la Copa Sudamericana y pelear arriba en el Torneo Clausura.
Lanús sostiene a sus máximos referentes
Carlos Izquierdoz es el líder del plantel y uno de los pilares en los dos últimos títulos internacionales que logró la institución, como la Copa Sudamericana de 2025 y la Recopa Sudamericana de 2026. Además, con el Granate también ganó Copa Sudamericana de 2013. En total suma 221 partidos, 12 goles y 3 asistencias.
Eduardo Salvio también es un futbolista importante. Desde su experiencia, guía a los más jóvenes junto al Cali y es uno los referentes para Pellegrino. Sus únicos títulos en Lanús fueron los que conseguido bajo la era Pellegrino y en total acumula 146 encuentros, 26 goles y 12 asistencias.