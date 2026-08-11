Lanús lanzó su Escuela de Policía Municipal con 120 cadetes

Lanús puso en marcha su Escuela de Policía Municipal.

Lanús puso en marcha su Escuela de Policía Municipal con 120 cadetes, que comenzaron su formación tras recibir los uniformes. La iniciativa se desarrolla junto con la Universidad Nacional de Avellaneda y el Instituto Universitario Vucetich, mientras la futura fuerza de seguridad trabajará articulada con la Policía Bonaerense.

La capacitación se lleva adelante mediante un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Avellaneda y el Instituto Universitario Vucetich. Contempla contenidos vinculados con el respeto por los derechos humanos, el uso racional de la fuerza y las herramientas para la resolución de conflictos.

Reforzar la seguridad en Lanús En la escuela dirigida por Mariela Bonafine, los cadetes tendrán como función integrar la patrulla de prevención y disuasión del delito, en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio destacaron que la creación de la Escuela de Policía Municipal busca avanzar en la profesionalización de la seguridad y fortalecer las tareas de prevención y proximidad en Lanús.

La puesta en funcionamiento de la escuela fue presentada por el gobierno local como un paso para consolidar una fuerza de prevención profesional, con trabajo articulado con los efectivos bonaerenses.

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