Denisse González recibió el alta tras su internación: "Esto todavía no terminó"

Denisse González y su novio Bautista Mascia.

A través de sus redes sociales, Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, recibió el alta médica luego de pasar más de diez años internada por sus problemas de salud. La joven dejó el sanatorio junto con Bautista Mascia, su novio.

“¡Me voy a casa! Después de tantos días, por fin puedo decirlo. Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza. Voy a tener que volver seguido al hospital y seguir con controles diarios. Pero hoy me dejan volver a casa. Hoy puedo dormir en mi cama, caminar, sentir el sol en la cara y abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez”, compartió la modelo en sus redes sociales.

El posteo de Denisse Gonzalez. El agradecimiento la ex Gran Hermano Denisse González A su vez, en sus historias de Instagram, Denisse González agradeció al equipo de la clínica donde estuvo internada, “que me cuidó con tanta dedicación y cariño durante estos días”.

Luego aclaró: “Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme”.

Y compartió un mensaje con sus seguidores: “Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado”.

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